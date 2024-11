Milan, rivoluzione a centrocampo: da Ricci a Belahyane, il punto

Nel 2025 il Milan potrebbe cambiare volto in mediana: oggi sono solo due le certezze, Tijjani Reijnders e Youssouf Fofana

Nonostante la diffida, Youssouf Fofana sarà in campo anche stasera, nella sfida contro l‘Empoli. Paulo Fonseca correrà il rischio di perderlo contro l’Atalanta, perché non si fida dei sostituti.

Il messaggio lanciato ieri dal tecnico portoghese, in conferenza stampa, è stato più che chiaro: Yunus Musah e Ruben Loftus-Cheek faticano a rimpiazzare sia il francese che Tijjani Reijnders. L’ex Monaco e l’olandese sono così costretti, dunque, a giocarle proprio tutte. E’ evidente, che serve correre ai ripari per mettere a disposizione di Paulo Fonseca una mediana più ricca e lunga.

Il rientro di Ismael Bennacer può risolvere solo parzialmente il problema, anche se non va dimenticato che il Diavolo in estate ha provato in tutti i modi a cederlo. Lo stipendio da oltre 4 milioni di euro netti a stagione – troppo alto per il rendimento fornito – è un altro dei motivi che spinge a credere che l’avventura dell’algerino sia comunque al capolinea. Impossibile piazzarlo a gennaio, ma in estate si riapriranno le trattative per un addio. L’ex Empoli ha così le valigie in mano, come Ruben Loftus-Cheek, che Fonseca apprezza per l’impegno, ma fatica a trovargli una collocazione tattica. Per lui possibile un ritorno in Inghilterra o un approdo in Arabia Saudita, magari da Stefano Pioli. Yunus Musah, invece, è destinato a rimanere in rossonero, essendo ritenuto prezioso come jolly e ultimamente si è ritagliato un ruolo importante da esterno.

Milan, tutti i nomi sul taccuino di Moncada: il punto della situazione

Con due centrocampisti pronti a fare le valigie, è evidente come il Milan sia intenzionato a cambiare volto alla propria mediana.

L’innesto di un italiano e di un giovane sono i profili a cui guardare, anche per un discordo di liste. Non è un segreto d’altronde che Samuele Ricci sia il preferito della dirigenza, che lo avrebbe preso già in estate qualora Fofana non fosse arrivato. Moncada non lo ha mai perso di vista ed è pronto a riprovarci, ma convincere Cairo (da sempre una bottega cara) non è per nulla facile. La valutazione è di quelle importanti, da otre 30 milioni di euro, e piace a Inter e Manchester City. Ma la carta Jovic e qualche giovane potrebbero ammorbidire i Granata. E’ più facile, però, pensare a Ricci come colpo in estate, quando sarà più facile dar vita ad una vera e propria rivoluzione.

A gennaio, invece, è più semplice pensare ad un giovane che costa meno, come Belahyane, che il Verona è pronto a cedere anche a gennaio. Più difficile arrivare a Bondo, con il Monza che ha perso Pessina e non vuole smantellare la squadra. Sullo sfondo poi restano i nomi di Frendrup del Genoa, di Chukwuemeka, che può arrivare in saldo dal Chelsea, e quello di Johnny Cardoso del Betis. Un’ultima idea che può decollare, infine, è quella che porta a Casadei.