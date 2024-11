Inter, Marotta lo soffia alla Juventus: Correa e Arnautovic regalano il nuovo attaccante

Sono già iniziate le manovre per il prossimo mercato estivo nella sede del club campione d’Italia: c’è un obiettivo che non passa mai di moda per la dirigenza nerazzurra

Difficilmente ci saranno movimenti in entrata in casa Inter nel mercato invernale, salvo contrattempi legati a pesanti infortuni e indisponibilità come successo lo scorso gennaio dopo il ko di Cuadrado.

Sulle corsie esterne un anno fa il designato fu Buchanan, tornato disponibile nelle ultime settimane dopo la frattura alla tibia rimediata a luglio in Coppa America e il conseguente lungo stop dai campi di gioco. Il canadese può dirsi a tutti gli effetti recuperato e sarà quasi come un nuovo acquisto per Simone Inzaghi per il resto della stagione. L’allenatore piacentino ha praticamente due giocatori per ruolo in rosa: così la dirigenza campione d’Italia ha la possibilità di programmare con calma le strategie per futuro, con il mirino puntato soprattutto alla prossima estate. Intanto, in attesa di fiondarsi sui nuovi obiettivi, il duo Marotta-Ausilio ha blindato Bisseck fino al 2029 e presto ufficializzerà anche il rinnovo contrattuale di Dumfries.

Calciomercato Inter, Raspadori non passa mai di moda: la strategia di Marotta e Ausilio

Ritornando alla prossima estate, certamente l’Inter avrà bisogno di un nuovo attaccante considerando il doppio addio di Arnautovic e Correa che andranno in scadenza. Il sodalizio campione d’Italia perderà a parametro zero l’ex Bologna e l’argentino senza particolari rimpianti, risparmiando però un prezioso tesoretto tra ingaggio e ammortamento vicino ai 25 milioni di euro.

Arnautovic dopo il ritorno l’anno scorso a Milano non è riuscito a imporsi alla corte di Inzaghi e finora ha realizzato soltanto una rete nella stagione in corso. Fa ancora peggio Correa: utilizzato col contagocce dal tecnico piacentino, il ‘Tucu’ è rimasto in nerazzurro dopo il ritorno dal prestito al Marsiglia e la mancata cessione nel mercato estivo. Al netto di eventuali uscite eccellenti (Thuram?), si libererà quindi un posto nel rooster offensivo dell’Inter e oltre al ricercatissimo David c’è un altro nome che intriga sempre i dirigenti di Viale della Liberazione. Stiamo parlando di Giacomo Raspadori, sul taccuino del Ds Ausilio già ai tempi del Sassuolo. L’attaccante della Nazionale piace moltissimo anche a Simone Inzaghi e per caratteristiche andrebbe a completare il reparto avanzato dell’Inter in vista della prossima stagione.

Raspadori ha poco spazio al Napoli e potrebbe cambiare aria in estate se il suo minutaggio non cambierà. L’attaccante classe 2000 è seguito da vicino anche dalla rivale Juventus, con i dirigenti nerazzurri che sfrutterebbero inoltre gli ottimi uffici con il suo entourage (che ad Appiano Gentile cura tra l’altro gli interessi di Inzaghi, Bastoni e Darmian). La valutazione di Raspadori oscilla intorno ai 25 milioni: proprio la cifra che l’Inter risparmierà dall’addio degli esuberi Correa e Arnautovic…