Tesoretto da oltre 25 milioni: l’Inter cala il poker in attacco | CM.IT

Doppio addio all’Inter alla scadenza del contratto: ecco il prezioso tesoretto per l’assalto al nuovo attaccante per Simone Inzaghi

L’Inter in estate ha blindato i suoi big con i rinnovi di Lautaro Martinez e Barella. Al capitano e al centrocampista della Nazionale si sono aggiunti nel corso della scorsa stagione anche i prolungamenti di Acerbi e Darmian, visto che è scattata l’opzione per un altro anno inserita nel contratto dei due senatori di Inzaghi.

Nelle scorse settimane ha messo nero su bianco anche Asllani, mentre il prossimo in ordine di tempo sarà Dumfries: per l’olandese manca solo l’ufficialità per la firma fino al 2028. Da capire invece quali saranno le evoluzioni per de Vrij, in scadenza il prossimo giugno e che quindi potrebbe dare l’addio ai colori nerazzurri la prossima estate. Chi quasi certamente non rinnoverà il proprio accordo con l’Inter sono Marko Arnautovic e Joaquin Correa, con l’accordo dei due attaccanti che scadrà a fine stagione. Oltre al ‘Tucu’ argentino, già fuori dai piani nell’ultimo mercato estivo, salvo clamorose sorprese anche l’austriaco è destinato a salutare Milano una volta terminato il contratto con la ‘Beneamata’. Entrambi lasceranno la squadra nerazzurra a parametro zero, liberando comunque spazio e risorse a livello economico nel bilancio nel club di Oaktree.

Calciomercato Inter, sarà addio per Arnautovic e Correa: gli obiettivo in attacco

Arnautovic è stato prelevato dal Bologna nell’estate 2023 per oltre 11 milioni di euro e il suo rendimento non è stato finora all’altezza della situazione dopo il suo ritorno con la maglia dell’Inter.

Il sodalizio di Viale della Liberazione tra ammortamento e ingaggio al lordo risparmierà 10,5 milioni di euro, che andranno ad aggiungersi all’addio di Correa che libererà a sua volta 15 milioni nelle casse della proprietà americana. Un tesoretto quindi superiore ai 25 milioni di euro, preziosissimo per consentire a Marotta e Ausilio di muoversi con maggiore libertà sul mercato per cercare una quarta punta di prospettiva e alto profilo nella prossima finestra estiva. Le idee certamente non mancano alla dirigenza interista, con Jonathan David che rimane in prima fila nella lista della spesa alla voce attaccanti come raccolto da Calciomercato.it. Il nazionale canadese è una ghiotta opportunità visto che si svincolerà dal Lille, ma allo stesso tempo ci sarà da battagliare contro un’agguerrita concorrenza dove spicca anche la rivale Juventus.

Sul taccuino dei campioni d’Italia figurano inoltre i baby rampanti Maldini e Castro, senza dimenticare quel Raspadori a più riprese in orbita Inter e che a fine stagione potrebbe lasciare il Napoli.