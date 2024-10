UFFICIALE adesso: è tutto fatto, doppia firma con l’Inter

Oggi il CdA dell’Inter ha approvato il bilancio 2023/2024 con un passivo di 36 milioni. Praticamente dimezzato quello dell’anno scorso

Hanno firmato con l’Inter. L’ufficialità è arrivata quest’oggi, all’indomani dell’incredibile 4-4 con la Juventus, un pareggio che per i nerazzurri ha il sapore – amaro – della sconfitta.

Altre due operazioni a zero per Marotta, se così vogliamo definirle. E ci sta, perché parliamo di due calciatori che avevano il contratto in scadenza a giugno prossimo. Ma ora non più: come si legge nel bilancio d’esercizio 2023/2024, approvato quest’oggi con un rosso di 36 milioni, il club di Oaktree ha esercitato l’opzione prolungando gli accordi con Acerbi e Darmian fino al 2026.

“Nel corso dell’esercizio sono stati rinnovati i contratti economici dei calciatori Matteo Darmian, Henrikh Mkhitaryan e Francesco Acerbi fino alla data del 30 giugno 2026, Federico Dimarco fino alla data del 30 giugno 2027, e Nicolò Barella fino al 30 giugno 2029″, recita il bilancio nerazzurro a proposito dei rinnovi contrattuali. Già noti e ufficiali quelli di Mkhitaryan, Dimarco e Barella.

Acerbi e Dimarco sono due punti fermi della squadra di Inzaghi. Ora il primo è ai box per una elongazione al bicipite femorale della coscia sinistra. Il classe ’88 ha saltato pure il derby d’Italia di ieri sera con la Juve. Vista la brutta prestazione di de Vrij, la sua assenza si è fatta sentire. Il classe ’89, vero e proprio jolly dell’Inter, è invece entrato allo scadere, riuscendo in qualche modo a frenare un fino a quel momento imprendibile Conceicao, il migliore in campo del match assieme a Yildiz e Thuram.

CdA Inter approva bilancio 2024: passivo da 85 a 36 milioni, quasi 66 milioni di plusvalenze

Il bilancio chiuso al 30 giugno 2024 si caratterizza per una ulteriore forte riduzione delle perdite rispetto all’anno fiscale 2022/23 – sottolinea l’Inter nel suo comunicato ufficiale dopo il CdA – che passano da 85 a 36 milioni di euro, con un decremento pari a circa 50 milioni di euro”.

“Il fatturato complessivo per la stagione si attesta a 473 milioni di euro“. Si tratta di un record storico per la società di Viale della Liberazione. Vi è un “aumento dei ricavi di circa 48 milioni di euro”, con tale “incremento legato ai risultati dell’area sportiva che hanno portato ad un aumento del fatturato commerciale”. Le plusvalenze hanno raggiunto quasi 66 milioni di euro.