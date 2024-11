Bisseck mura l’Arsenal e ingolosisce la Premier: 40 milioni per strapparlo all’Inter

Il difensore tedesco tra i migliori in campo nel successo dei nerazzurri campioni d’Italia contro l’Arsenal. L’ex Aarhus sempre nel mirino dei club inglesi

L’Inter resiste agli assalti dell’Arsenal e gestisce al meglio il prezioso sigillo su rigore nel primo tempo dell’infallibile Calhanoglu, conquistando tre punti fondamentali per l’accesso diretto agli ottavi di Champions League.

Decisivo il ritorno dal primo minuto del regista turco, faro della manovra nerazzurra e determinante anche in fase di non possesso tra lavoro sporco e letture di gioco. Ma non solo l’ex Milan in evidenza, considerando la prova praticamente perfetta di tutto il pacchetto difensivo della retroguardia di Simone Inzaghi. De Vrij attento e tempestivo, Pavard bravo a non concedere spazi a Martinelli, granitico invece Yann Bisseck che ha fatto valere tutto il suo strapotere fisico. Il giovane tedesco è stato decisivo in un paio di interventi e a differenze delle ultime gare non ha palesato amnesie nel cuore dell’area di rigore nerazzurra. L’ex Aarhus ha incassato gli elogi di Inzaghi, scendendo in campo peraltro non in condizionali ottimali: “Ha giocato con un’infiltrazione, ha un problema alla costola. Ha sempre avuto tutta la mia fiducia“, ha sottolineato ieri Inzaghi in zona mista nella pancia del Meazza.

Calciomercato Inter, tra rinnovo e futuro: lievita il prezzo di Bisseck

Bisseck a fine partita ha curato la parte interessata con la borsa del ghiaccio e si è presentato ben oltre la mezzanotte davanti ai giornalisti per analizzare l’importante successo contro l’Arsenal.

Sorridente ma deciso, il tedesco classe 2000 ha recapitato un chiaro messaggio alla dirigenza nerazzurra sul rinnovo di contratto. L’indizio di Bisseck non passa inosservato: “Stiamo parlando e spero che tutto si chiuda il più presto possibile“. Il difensore punta a chiudere in fretta la partita sul prolungamento per un altro anno fino al 2029, con la volontà di essere protagonista all’Inter sia nel presente ma soprattutto nel futuro. La dirigenza di Viale della Liberazione nell’ultimo mercato estivo ha rifiutato un’offerta dalla Premier e del West Ham nello specifico da quasi 30 milioni, considerando l’importanza di Bisseck nelle rotazioni di Inzaghi e il livello raggiunto dal giocatore.

Nonostante la prossima firma sul rinnovo, in estate non è comunque certa la permanenza dell’ex Aarhus a Milano. Un’offerta vicina ai 40 milioni di euro, stavolta, farebbe vacillare eccome i dirigenti campioni d’Italia, con il difensore che rimane sempre nel mirino della Premier League.