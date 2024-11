Inter, Bisseck dimentica la Juve: “È alle spalle, pronti per il Napoli”. L’indizio sul rinnovo | VIDEO CM.IT

Tra i protagonista della vittoria dei nerazzurri contro l’Arsenal c’è il difensore tedesco: le sue parole in zona mista al termine della sfida di Champions League

L’Inter vola in Champions League grazie al rigore dell’infallibile Calhanoglu e piega la corazzata Arsenal nel big match del Meazza.

Tra i migliori in campo c’è Yann Bisseck, protagonista di una prova praticamente perfetta a difesa degli assalti della formazione inglese: “Alle volte c’è anche un pizzico di fortuna, anche se in Champions finora abbiamo fatto meglio sul piano difensivo rispetto al campionato. Oggi abbiamo giocato e difeso da squadra, siamo stati solidi e questo risultato credo sia meritato. – le parole in zona mista del difensore tedesco riprese anche dall’inviato di Calciomercato.it – L’abbiamo preparata bene e abbiamo fatto quello che ci ha chiesto il mister. Non dobbiamo pensare più al pareggio contro la Juventus, quella partita è ormai alle spalle”

Domenica c’è la super sfida scudetto contro il Napoli: “È ovvio che vogliamo vincere, noi scendiamo in campo sempre per ottenere la vittoria. Siamo pronti per affrontarli e la prepareremo nel migliore dei modi”.

Bisseck dopo Inter-Arsenal: “Spero si possa chiudere al più presto il rinnovo”

Bisseck è sceso in campo questa sera con una problema alla costola: “Non è passato del tutto, ma non ci sono scuse. Il mister al termine del primo tempo mi ha chiesto delle mie condizioni e io gli ho risposto che avevo ancora dolore ma che volevo continuare”.

🗣️ #Inter – Yann #Bisseck in zona mista: “Avevo dolore ma ho chiesto al mister di continuare, zero scuse. Pazienza per le critiche: non sono d’accordo e cerco sempre di dare il massimo. Siamo pronti per il #Napoli e vogliamo vincere. Il rinnovo? Stiamo parlando e spero che tutto… pic.twitter.com/PrzWfWhTeh — calciomercato.it (@calciomercatoit) November 7, 2024

Sulle critiche in merito alle ultime prestazioni “Le persone parlano e giudicano, alle volte ho fatto bene mentre in altre meno bene. Non sono sempre d’accordo, ma pazienza: io cerco sempre di dare il massimo quando il mister mi dà la possibilità di scendere in campo”. Infine, Bisseck si mostra ottimista sul rinnovo di contratto fino al 2029: “Stiamo parlando e spero che tutto si possa chiudere al più presto“.