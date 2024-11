Rifiutati quasi 30 milioni: arriva la firma con l’Inter | CM.IT

Il club nerazzurro atteso questa sera dal match di Champions League contro l’Arsenal: intanto Marotta e Ausilio sono pronti a blindare il gioiello di Inzaghi

C’è l’ostacolo Arsenal per l’Inter nella quarta giornata della prima fase di Champions League, con la squadra nerazzurra che grazie a una vittoria spiccherebbe il volo verso la qualificazione diretta agli ottavi di finale.

Non sarà però l’Inter dei titolarissimi, anche perché domenica i campioni d’Italia saranno attesi da un incrocio altrettanto importante in campionato contro il Napoli, nello scontro diretto sempre al Meazza che mette in palio la vetta della classifica prima della sosta per le nazionali. Inzaghi ragiona perciò sul turnover per consentire a qualche big di tirare il fiato e recuperare la migliore condizione, come ad esempio Bastoni uscito per crampi contro il Venezia e affaticato nell’ultimo allenamento ad Appiano Gentile. Il nazionale azzurro ha saltato la parte tattica nella rifinitura pre Arsenal e a meno di sorprese dell’ultima ora siederà in panchina nella sfida di questa sera contro i ‘Gunners’ di Arteta.

Calciomercato Inter, Bisseck tra Arsenal e rinnovo: firma più vicina sul nuovo contratto

Senza Bastoni e con Carlos Augusto ancora ai box per infortunio, toccherà quindi a Yann Bisseck una maglia da titolare da braccetto sinistro della retroguardia interista.

Il tedesco sta vivendo una prima fase di stagione a fasi alterne dopo l’ottimo impatto lo scorso anno con la realtà nerazzurra, conservando però la massima fiducia di Simone Inzaghi e della dirigenza di Viale della Liberazione. L’Inter punta su Bisseck tra presente e futuro e un ulteriore segnale arriva dal possibile rinnovo del giocatore con il sodalizio di Oaktree. Le trattative – come appreso da Calciomercato.it – sono in corso tra la società e gli agenti del tedesco per allungare di un altro anno il contratto, ovvero dal 2028 al giugno 2029, con un sostanziale ritocco dell’ingaggio al momento sotto il milione (800 mila euro circa). L’Inter in estate ha respinto delle offerte vicine ai 30 milioni di euro per il difensore classe 2000, che era finito nei radar della Premier League e specialmente del West Ham.

Il club nerazzurro non ha nessuna intenzione però di privarsi di Bisseck e dopo Dumfries (manca solo l’ufficialità per il prolungamento del nazionale olandese) potrebbe toccare proprio all’ex Aarhus mettere nero su bianco al nuovo accordo con la ‘Beneamata’.