Inzaghi spaventa il Napoli e applaude la sua Inter: “Ho 23 titolari” | VIDEO CM.IT

Il tecnico nerazzurro soddisfatto dopo la vittoria in Champions League contro l’Arsenal: le sue dichiarazioni in zona mista

Inter di sostanza, solida e spietata nel big match di Champions League a San Siro contro l’Arsenal. Calhanoglu dal dischetto consegna tre punti d’oro ai nerazzurri, che ipotecano i playoff e puntano adesso alla qualificazione diretta agli ottavi di finale.

Simone Inzaghi in zona mista applaude la prova della sua Inter: “Stasera abbiamo giocato contro una squadra fortissima e a parte qualche palla inattiva abbiamo rischiato veramente poco. Abbiamo sofferto quando c’era da soffrire e i ragazzi sono stati bravissimi. Ho 23 titolari e lo dico perché lo penso, non è una frase fatta – le parole del tecnico nerazzurro anche all’inviato di Calciomercato.it – Nell’ultimo ciclo di partite abbiamo avuto qualche problemino a livello di infortuni, ma sapevo che tutti si sarebbero fatti trovare pronti: non servirà questa patita per dimostrarlo”.

Inter-Arsenal, Inzaghi esalta Bisseck: “Ha giocato con un’infiltrazione, ha tutta la mia fiducia”

Sugli scudi Bisseck nel reparto difensivo dell’Inter, nonostante una condizione non ottimale: “Aveva un problema costale, ha giocato con un’infiltrazione e all’intervallo aveva la borsa del ghiaccio. È un giocatore che ha tutta la mia fiducia”.

Dopo l’Arsenal, ecco lo scontro diretto di domenica in campionato contro la capolista Napoli: “Sarà una partita impegnativa, si affrontano le prime due della classifica, ma siamo solo all’undicesima giornata – sottolinea Inzaghi – Sono fiducioso e dopo stasera non mi sembra ci siano grossi problemi. Tranne Carlos Augusto avrò tutti a disposizione e cercherò di fare le scelte migliori”.