Il grande assist di Gasperini per Conte: così lo ‘scippo’ dell’Atalanta ha cambiato il Napoli

Il Napoli ospita l’Atalanta al Maradona per l’11a giornata di Serie A: quest’estate lo “scippo” di Gasp a Conte, ma è stato un assist

Ogni anno il calciomercato regala storie nuove e colpi di scena da raccontare. Probabilmente, tra gli episodio più particolari dell’estate 2024, è da rimarcare quanto successo tra il Napoli ed il Frosinone, con l’inserimento in extremis dell’Atalanta.

Infatti, Marco Brescianini è stato a lungo corteggiato dal Napoli, fino alle visite mediche fissate per la mattina del 13 agosto. Il giocatore si recò a Villa Stuart come prossimo nuovo acquisto del club azzurro. Qualche tifoso ha provato anche a fare qualche foto con il centrocampista, apprezzatissimo dalla piazza. Poi il colpo di scena: trasferimento saltato mentre Brescianini era all’interno della clinica. Nel frattempo, salta anche la cessione di Cajuste al Brentford. E il la società azzurra si ritrova con in mano un pugno di mosche.

L’agente di Brescianini non si perde d’animo. Capendo che l’affare con il Napoli è praticamente saltato, propone il ragazzo all’Atalanta, che in pochi minuti chiude l’affare con il Frosinone. La rabbia dei tifosi azzurri raggiunge l’apice quando tre giorni dopo l’acquisto dei nerazzurri, il nuovo gioiellino esordisce e segna anche una doppietta alla prima in campionato. Ma nessuno sospetta che lo scippo di Gasperini sia stato il più grande assist per Antonio Conte.

Napoli, Brescianini non è un rimpianto: ora lo Scudetto è più di un semplice sogno

Il mancato acquisto di Brescianini ha aperto la strada al Napoli per concludere un’altra operazione. Già mesi prima, Giovanni Manna aveva iniziato ad allacciare rapporti con l’entourage di McTominay, pronto a lasciare dopo 22 anni il Manchester United. Così, il dirigente ha colto al volo un’opportunità. D’altronde, chiusa una porta si apre un portone.

Arrivato a metà agosto, Conte chiede centrocampisti. Nel frattempo Folorunsho è finito fuori rosa e il Napoli per il debutto stagionale conta solo 2 giocatori nel reparto di centrocampo: Anguissa e Lobotka. Così, Manna lavora incessantemente per chiudere tutte le operazioni nelle ultime due settimane di mercato a disposizione. Prima arriva Neres, poi mentre si sta chiudendo per Romelu Lukaku, la dirigenza completa l’affare con il Manchester United: McTominay si trasferisce in Italia per circa 30 milioni di euro. Più del doppio di quanto il Napoli avesse offerto al Frosinone per acquistare Brescianini. La ciliegina sulla torta è il secondo scozzese proveniente dal Brighton: anche la telenovela Billy Gilmour termina con un lieto fine.

E come previsto, l’arrivo dello scozzese è stato un upgrade importante per la rosa di Conte. L’Atalanta, da parte sua, si è assicurata il cartellino di un’ottima mezzala, dal buon fiuto del gol e da ottime prospettive future. Ma Scott McTominay è un giocatore di un altro pianeta e lo dimostrano le sue prime prestazioni offerte con la maglia azzurra, in un nuovo campionato. Con McT il Napoli può seriamente pensare all’assalto Scudetto.