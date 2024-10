Esame Inter per il nuovo difensore della Juventus: costa meno di 5 milioni

La Juve a caccia di un difensore sul mercato per la finestra di gennaio: c’è un profilo caldo sul taccuino della dirigenza bianconera

La Juventus esce indenne dal catino di San Siro, strappando un punto alla rivale Inter dopo essere stata sotto per 4-2 a inizio ripresa dello spettacolare Derby d’Italia di domenica pomeriggio.

Yildiz trascina la ‘Vecchia Signora’ alla rimonta, subentrando dalla panchina dopo l’esclusione iniziale. Oltre al fantasista turco ha fatto discutere anche la scelta di Thiago Motta di confermare al centro della difesa capitan Danilo, lasciando per la seconda volta consecutiva fuori Gatti. Il difensore italiano potrebbe riprendersi una maglia da titolare già domani sera nel turno infrasettimanale contro il Parma, mentre il nazionale brasiliano ancora una volta non ha convinto al fianco di Kalulu. L’ex Real Madrid e Manchester City è stato uno dei peggiori in campo, provocando un altro rigore com’era già successo qualche giorno prima in Champions League con lo Stoccarda. L’assenza del connazionale Bremer è pesantissima nel reparto arretrato di Motta e la Juve senza il suo baluardo sta dimostrando inevitabilmente di essere più fragile nelle retrovie.

Calciomercato Juventus, Ismajli scala posizioni: affare low cost

La Juventus ha perso per tutta la stagione Bremer, considerando che il grave infortunio al legamento del ginocchio costringerà l’ex Torino a restare ai box fino alla prossima estate.

Thiago Motta ha perciò bisogno di un nuovo tassello per la sua difesa, con Cristiano Giuntoli che ha già mosso i primi passi per individuare il profilo più adatto alle esigenze della ‘Vecchia Signora’. Il Dt bianconero deve fare i conti con il bilancio e la dirigenza della Continassa guarda specialmente a un profilo in prestito o low cost per rimpolpare il settore difensivo nel mercato di gennaio. L’ex interista Skriniar rimane una suggestione, ma il Paris Saint-Germain dovrebbe coprire gran parte dell’oneroso ingaggio dello slovacco. Un altro profilo in prestito seguito con attenzione è Kiwior dell’Arsenal, mentre per il brasiliano Ortiz servirebbero almeno 20 milioni di euro o una formula creativa con l’obbligo di riscatto in grado di dare garanzie al Flamengo.

L’obiettivo meno complicato porterebbe ad Ardian Ismajli, che si sta mettendo in evidenza con la casacca dell’Empoli e con un contratto in scadenza il prossimo giugno. Il kosovaro di nazionalità albanese potrebbe liberarsi così per un assegno inferiore ai 5 milioni di euro nella finestra invernale e ha un ingaggio al lordo sotto il milione di euro. Cifre che hanno messo sull’attenti gli osservatori della Juve, che seguiranno Ismajli anche domani nel probante esame contro l’Inter e di fronte alle bocche di fuoco nerazzurre Thuram e Lautaro Martinez.