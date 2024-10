Inter-Juventus, settimana horror per Danilo. E lo spettro dell’Arabia si avvicina

Nuovo errore di valutazione da parte di Danilo durante Inter-Juventus, procurando il rigore ai nerazzurri per fallo su Thuram: non aveva convinto già in precedenza

Al suo ultimo anno di contratto, il capitano della Juventus sta letteralmente trovando difficoltà e poca serenità. Danilo è stato suo malgrado protagonista in alcuni degli ultimi match disputati. E anche in Inter-Juventus ha commesso un’ingenuità che raramente si vede in campioni così affermati.

L’ultima settimana di Danilo è stata tremenda. Gli erroracci commessi qualche giorno fa contro lo Stoccarda, con la doppia ammonizione ravvicinata e il rigore regalato ai tedeschi a pochi minuti dal termine, hanno influenzato di certo il suo ingresso in campo anche nel derby d’Italia. Thiago Motta ha scelto l’esperienza per la sua difesa a quattro, ma verso il quarto d’ora di gioco, Danilo scalcia la caviglia di Thuram in area di rigore. Intervento completamente fuori tempo e per l’arbitro non ci sono stati dubbi nell’assegnare la massima punizione, poi trasformata dai nerazzurri.

Danilo, Arabia più vicina?

Già contro il Genoa, alla sua prima da titolare in stagione con la fascia al braccio, non ha convinto i suoi estimatori e tifosi. L’estate di Danilo è stato piuttosto turbolenta, fino alle perplessità sul suo stato fisico e sulle preferenze di Thiago Motta, che probabilmente preferirebbe altri tipi di calciatori. E i numeri del brasiliano fino a questo momento lo dimostrano. Da titolare inamovibile con Massimiliano Allegri, è diventato un giocatore di rotazione. Ma se dovesse continuare con queste prestazioni altalenanti e attimi di blackout, la sua esperienza in bianconero potrebbe finire già a gennaio.

Infatti, negli ultimi giorni si è discusso tanto del futuro di Danilo. L’Arabia potrebbe essere una destinazione da tenere in considerazione. Tanti calciatori maturi, prima di chiudere la propria carriera, provano a regalarsi un’esperienza lontano dai riflettori europei, per vivere un tipo di calcio differente e ricoperti da ricchissimi stipendi. Oltretutto, è un’occasione anche per fare operazioni di marketing importante. Il calcio arabo da anni prova questo metodo per attirare l’attenzione del pubblico europeo e dei grandi investitori: acquista grandi nomi e giocatori praticamente al termine della carriera per rilanciarli dal punto di vista mediatico e aumentare il livello del campionato.

Tutto chiaramente dipenderà dalle prossime decisioni di Thiago Motta, che se dovesse escludere Danilo e relegarlo alla panchina per scelta tecnica, allora la cessione sarà più di una possibilità.