Primo tempo folle a San Siro: allarme Danilo, prima della (nuova) frittata del capitano

La Juventus rimonta l’Inter, prima del nuovo vantaggio dei padroni di casa: protagonista in negativo tra i bianconeri ancora una volta capitan Danilo

Subito scintille nel Derby d’Italia tra Inter e Juventus, big match della nona giornata di Serie A in corso di svolgimento nel catino del ‘Meazza’.

Scontro robusto vicino la linea del fallo laterale, all’altezza del centrocampo, tra Danilo e Thuram, con il capitano della Juve che in un primo momento sembra avere la peggio dopo il contrasto con il francese. Il figlio d’arte si rialza quasi subito, mentre il difensore brasiliano rimane per qualche momento a terra soccorso dai medici della ‘Vecchia Signora’. Thiago Motta a scopo precauzionale manda così a riscaldare Gatti, prima che Danilo si rialzi tornando al suo posto al centro della difesa.

Inter-Juventus, Danilo ci ricasca e fa arrabbiare Thiago Motta

Il capitano bianconero testa le sue condizioni per qualche minuto, poi rassicura la panchina e Thiago Motta sul suo stato di forma.

Gatti, che nel frattempo era rimasto a scaldarsi a bordocampo, torna a sedersi in panchina. Allarme subito rientrato, mentre qualche minuto più tardi lo stesso Danilo la combina grossa, facendo arrabbiare Thiago Motta in panchina: il nazionale verdeoro frana sempre su Thuram e provoca un nuovo rigore dopo l’intervento falloso (con secondo giallo ed espulsione) nel match di martedì in Champions League contro lo Stoccarda. Rigore al 15′ realizzato con freddezza da Zielinski, che firma il primo gol in maglia nerazzurra.

Tra il 21′ e il 27′ arriverà successivamente l’uno-due della Juventus con Vlahovic e Weah, prima che l’Inter ribalti nuovamente la contesa con Mkhitaryan e ancora Zielinski dal dischetto in un primo tempo folle a San Siro.