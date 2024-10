Danilo torna titolare e ritrova la fascia: la novità sul futuro alla Juventus

Danilo ritrova una maglia da titolare e la fascia da capitano nel match di Champions contro lo Stoccarda: le ultime sul futuro del difensore brasiliano

Thiago Motta rispolvera Danilo dal primo minuto in coppia al centro della difesa con Kalulu, con il difensore brasiliano titolare nella sfida di questa sera in Champions League all’Allianz Stadium contro lo Stoccarda.

Per Danilo è la sesta presenza complessiva in stagione, solo la seconda da titolare dopo l’arrivo di Thiago Motta sulla panchina bianconera. Da titolarissimo a riserva di lusso, con l’ex Real Madrid e Manchester City che finora ha accettato con serenità le scelte del tecnico che lo vede da centrale e non da terzino nel proprio scacchiere tattico. Danilo resta un leader dello spogliatoio, mentre sul campo non è più quel giocatore imprenscindibile degli ultimi anni sotto la gestione Allegri. L’esperto brasiliano è stato applaudito al suo ingresso in campo per il riscaldamento dal pubblico bianconero ed è tornato a indossare inoltre la fascia da capitano, passata sul braccio di Gatti anche se nell’ultimo match contro la Lazio era stato Cambiaso (stasera in panchina) il designato da Thiago Motta.

Calciomercato Juventus, cambiano i piani per Danilo: le ultime sul futuro

Stagione quindi al momento difficile per Danilo, con i rumors inevitabili sul futuro che lo portano lontano da Torino la prossima estate.

Il 33enne difensore ha un contratto fino al giugno 2025 con la Juventus, con opzione per un altro anno al raggiungimento delle 50% delle partite complessive (da almeno 45 minuti). Il club e Danilo stanno parlando per togliere eventualmente la possibilità del rinnovo automatico, su spinta proprio del nazionale verdeoro che non vuole condizionare la ‘Vecchia Signora’ nelle scelte sul mercato la prossima estate. Questa la novità sul futuro e ogni discorso per una possibile permanenza del giocatore alla Continassa verrebbe quindi rinviato a fine stagione, anche se appare difficile che il matrimonio tra Danilo (sbarcato sotto la mole nell’agosto 2019) possa continuare viste le premesse di questa prima parte della gestione Thiago Motta.