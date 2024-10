PAGELLE E TABELLINO JUVENTUS-STOCCARDA 0-1: Perin non basta, Danilo sciagurato

Voti, pagelle e tabellino di Juventus-Stoccarda, match dell’Allianz Stadium valido per la prima fase di Champions League. Bianconeri al tappeto per la prima volta in stagione: decide l’ex Atalanta Toure

Serata da dimenticare per la Juventus, che subisce la prima sconfitta della gestione Thiago Motta: lo Stoccarda domina e passa nel recupero all’Allianz Stadium grazie al sigillo del subentrato Toure.

L’ex Atalanta sorprende la retroguardia di casa a pochi minuti dal fischio finale, con i bianconeri in balia per lunghi tratti della partita e salvati in più occasioni da un miracoloso Perin. Il portiere della ‘Vecchia Signora’ neutralizza anche un rigore a Millot, ma non può nulla nel finale sulla prodezza di El Bilal Toure. Male Vlahovic, bocciato da Thiago Motta a metà ripresa, disastroso Danilo (rigore provocato e rosso per il capitano) nel cuore della difesa juventina.

JUVENTUS

Perin 8

Savona 5 (54′ Cambiaso 5)

Danilo 3

Kalulu 5,5

Cabal 5

Fagioli 5

Thuram 5 (90′ Rouhi SV)

Conceicao 6 (54′ Weah 6)

McKennie 5 (54′ Locatelli 5)

Yildiz 5

Vlahovic 4,5 (68′ Adzic 5,5)

Allenatore: Thiago Motta 4,5

TOP Juventus: Perin 8 – Una saracinesca: mura gli assalti dei tedeschi con quattro interventi prodigiosi, oltre al rigore parato su Millot. Deve arrendersi solo alla zampata di Toure. Miracoloso ma non basta.

FLOP Juventus: Danilo 3 – Buca su Undav, gli va di lusso sul gol annullato al fantasista dello Stoccarda. Nel finale frana su Rouault: rigore e rosso che condannano la Juve. L’anello debole della retroguardia di Thiago Motta. Sciagurato.

STOCCARDA

Nubel 6,5

Vagnoman 6,5

Rouault 7

Chabot 7

Mittelstadt 6 (96′ Chase SV)

Karazor 6,5

Stiller 7

Millot 5,5

Undav 7 (74′ Rieder SV)

Leweling 6,5

Demirovic 6,5 (62′ Toure 7,5)

Allenatore: Hoeness 8

TOP Stoccarda: Toure 7,5 – Determinante l’ex Atalanta nel catino dell’Allianz Stadium. Classe, velocità d’esecuzione e senso del gol nel gioiello in pieno recupero che regala una vittoria storica alla squadra tedesca.

FLOP Stoccarda: Millot 5,5 – Sinistro al bacio e ricami per i compagni che mettono in seria difficoltà la Juventus. Prestazione di ottima fattura, fino tiro dal dischetto dove si fa ipnotizzare da Perin e che rischiava di costare carissimo allo Stoccarda.

Il tabellino di Juventus-Stoccarda: fantasma Vlahovic, gioiello Toure

JUVENTUS-STOCCARDA 0-1

92′ Toure

Juventus (4-2-3-1): Perin; Savona (54′ Cambiaso), Danilo, Kalulu, Cabal; Fagioli, Thuram (89′ Rouhi); Conceicao (54′ Weah), McKennie (54′ Locatelli), Yildiz; Vlahovic (68′ Adzic). A disposizione: Pinsoglio, Daffara, Gatti, Mbangula. Allenatore: Thiago Motta

Stoccarda (4-2-3-1): Nubel; Vagnoman, Rouault, Chabot, Mittelstadt (96′ Chase); Karazor, Stiller; Millot, Undav (74′ Rieder), Leweling; Demirovic (62′ Toure). A disposizione: Bredlow, Al-Dakhil, Kratzig, Keitel, Stenzel. Allenatore: Hoeness

Arbitro: Eskas (Norvegia)

VAR: Higler (Olanda)

Ammoniti: Demirovic (S), Rouault (S), Danilo (J)

Espulsi: Danilo (J)

Note: recupero 1′ e 7′; spettatori 41.306