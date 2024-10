Inter-Juve si avvicina, Inzaghi e Motta con il nodo infortunati: ecco chi salta e chi recupera

Infortunati, squalificati, assenti e recuperati di Inter e Juventus in vista del big match del 27 ottobre a San Siro: da Barella a Nico Gonzalez, la situazione

Anche la seconda pausa per le nazionali sta per andare definitivamente in archivio e i calciatori sono tornati o stanno tornando alla spicciolata nei rispettivi club. Fino alla prossima sosta, prevista tra un mese per chiudere la fase a gironi della Nations League, ci sarà quindi un altro tour de force che coinvolgerà soprattutto le big e ovviamente in generale chi giocherà le coppe europee. Il Milan cercherà riscatto e punti fondamentali per risollevarsi sia in campionato che in Champions, idem per la Roma. La Lazio spera invece di confermarsi dopo questo inizio scintillante su entrambi i fronti, l’Atalanta cerca uno sprint dopo un discreto inizio ma qualche stop di troppo.

Poi ci sono Inter e Juventus, che in Europa possono dirsi soddisfatte ma non altrettanto in Serie A dove sono vicinissime alla vetta occupata dal Napoli ma non contente totalmente del loro rendimento in campo. Ora sarà anche tempo di big match, praticamente in serie, visto che alla ripresa sono in programma Juve-Lazio e Roma-Inter. Una settimana più tardi invece il calendario offrirà un attesissimo Inter-Juve, il derby d’Italia che può tornare seriamente decisivo per lo scudetto. In un periodo del genere ovviamente fondamentale è il fattore infortuni, in questo calcio aspetto sempre più centrale e dirimente. Inzaghi e Motta pregano di non perdere altri pezzi in vista dello scontro diretto del 27 ottobre alle 18, anche se tra i due c’è sicuramente chi sta peggio e punta a recuperare qualcuno a San Siro.

Inter-Juve, Barella e Buchanan scaldano i motori. Incognita Zielinski

Partiamo da Simone Inzaghi, che ha in Nicolò Barella e Tajon Buchanan i due unici infortunati che stanno cercando di tornare abili e arruolati già contro la Roma. Il centrocampista azzurro, reduce dall’infortunio alla coscia nel derby, ieri è rientrato quasi totalmente in gruppo e questo vuol dire che ci sarà all’Olimpico e sarà al top per affrontare la Juve. Situazione simile per l’esterno canadese, che però è fermo da tempo per un brutto ko e va gestito sicuramente con più cautela.

Potrebbe tornare tra i convocati già all’Olimpico, comunque anche lui ci sarà per sfidare i bianconeri. Nessun problema particolare per Frattesi, uscito dolorante in Nazionale. L’incognita al momento è Piotr Zielinski che si è fatto male ieri sera con la Polonia: “Ho sentito tirare”, ha detto il centrocampista. Al rientro a Milano si sottoporrà agli esami di rito, in caso di stop muscolare sarebbe da valutare per Inter-Juve. I bianconeri sono senza dubbio messi peggio, perché Motta dovrà fare a meno di parecchi giocatori già contro la Lazio sabato sera. Ma con la prospettiva di tornare a respirare a San Siro.

Inter-Juve, Motta recupera pezzi ma due titolari rischiano il forfait

Intanto ovviamente non ci sarà Bremer così come Arek Milik, entrambi lungodegenti. Due assenze già assodate, a cui si è aggiunta quella di Weston McKennie in nazionale. Per lui si temeva uno stiramento, ma alla fine si trattasolo di affaticamento muscolare. L’americano salta la Lazio, ma dovrebbe esserci contro l’Inter provando a recuperare già per la Champions contro lo Stoccarda. A San Siro però rientrerebbe anche Timothy Weah, che ieri ha fatto nuovi esami e può avere il via libera anche per sfida la squadra di Baroni. Comunque anche lui può puntare di tornare al top con i nerazzurri. Nota più dolente Nico Gonzalez, ancora alle prese con l’infortunio. L’argentino spera di fare il miracolo e rendersi disponibile per il derby d’Italia, ma difficilmente riuscirà. Per cui l’ex Fiorentina, che va pure gestito con una certa cautela vista la propensioni agli stop muscolari, sarà quasi di certo assente.

A consolare Thiago Motta però il rientro in attacco di Conceicao, che tornerà dopo aver scontato la squalifica per la discussa espulsione col Cagliari. Infine Teun Koopmeiners, anche lui non al meglio. L’olandese deve vedersela con l’infortunio alla costola che gli farà saltare Lazio e Stoccarda: la speranza per Motta è proprio quella di ritrovarlo contro l’Inter, ma ad ora è difficile fare previsioni. Al momento è da considerarsi in dubbio. Insomma, da una parte l’Inter può avere tutti a disposizione, Zielinski permettendo, dall’altra la Juve dovrà fare a meno di Bremer, Milik, probabilmente Nico Gonzalez e con Koopmeiners a rischio. Da qui alla prossima pausa i bianconeri affronteranno Lazio, Stoccarda, Inter, Parma, Udinese, Lille e Torino. I nerazzurri invece sono attesi da Roma, Young Boys, Juve, Empoli, Venezia, Arsenal e Napoli.