Thiago Motta è nei guai: un altro big a rischio per Inter-Juve

Le ultime dalla Continassa in vista della sfida con la Lazio e, soprattutto, del derby d’Italia con l’Inter del 27 ottobre

In casa Juventus è ri-scattato l’allarme infortuni. L’ultimo in ordine di tempo è quello di Weston McKennie, anche se le condizioni dello statunitense vanno ancora chiarite del tutto. Intanto il neo CT degli Usa lo ha fatto accomodare in panchina nell’amichevole con Panama. “È arrivato con alcuni problemi – ha chiarito Mauricio Pochettino – Non vogliamo correre pericoli”.

Per il texano si parla di problema muscolare, con esami previsti domani al ‘J Medical’ che daranno certezze su infortunio e tempi di recupero. Allo stato attuale non si possono avere certezze circa la disponibilità dell’ex Schalke 04 per il big match contro la Lazio di sabato sera. Nemmeno, a esser onesti, in vista della gara con l’Inter di domenica 27 ottobre.

È già ai box, invece, Teun Koopmeiners. Contro il Cagliari è stato sostituito all’intervallo per “una frattura lievemente scomposta della seconda costa anteriore destra”. L’olandese indosserà “un corpetto con una zona un pochino rinforzata – ha dichiarato a ‘LaPresse’ il direttore del J Medical Luca Stefanini – È semplicemente una protezione in carbonio che viene utilizzata nella zona della frattura”.

Difficilissimo, ma non impossibile il rientro dell’ex Atalanta nella sfida di scena fra cinque giorni all’Allianz Stadium: “Dipenderà esclusivamente dal dolore”. Se non coi biancocelesti di Baroni, Koopmeiners potrebbe rientrare in Champions contro lo Stoccarda, l’obiettivo dello staff medico è quello di recuperarlo appieno per la partitissima contro Lautaro e compagni.

Juventus, Nico Gonzalez a rischio anche per l’Inter: possibile recupero di Weah per la Lazio

Oltre a Conceicao squalificato, non giocherà Juventus-Lazio anche Nico Gonzalez, a Lipsia uscito alla mezz’ora a causa di una lesione di basso grado del retto femorale della coscia destra. Le ultime lo danno in fortissimo dubbio pure del derby d’Italia.

Per non restare senza ali, alla Continassa si farà di tutto per recuperare Weah già per la Lazio. il figlio d’arte manca dal match col Genoa del 28 settembre per una distorsione alla caviglia. Il 21 l’ultima apparizione, come falso centravanti nel secondo tempo di Juve-Napoli.

Al di là di Milik, che potrebbe rientrare a inizio 2025, il pezzo pregiato dell’infermeria bianconera resta lui: Gleison Bremer. Purtroppo il brasiliano sarà indisponibile per tutta la stagione, dopo il grave infortunio – la lesione del legamento crociato anteriore del ginocchio sinistro – subito in Champions alla ‘Red Bull Arena’.