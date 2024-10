Inzaghi e l’Inter in ansia: “Ho sentito un po’ tirare”. A rischio anche la Juve

Infortunio in nazionale per un giocatore dell’Inter di Simone Inzaghi: scatta l’allarme in vista delle prossime gare con Roma, Young Boys e Juventus

Non arrivano buone notizie per Simone Inzaghi dal martedì dedicato alle nazionali, prima del ritorno in campo nel weekend in campionato.

L’allenatore dell’Inter incrocia le dita per Piotr Zielinski, uscito acciaccato nella parte finale della sfida tra la sua Polonia e la Croazia. L’ex centrocampista del Napoli era andato anche a segno nel primo tempo con un bel sinistro angolato, mentre alla mezz’ora circa della ripresa è arrivata la doccia fredda con l’infortunio di natura fisica che lo ha costretto alla sostituzione. Per Zielinski si tratterebbe di un problema muscolare, con l’interista che si è toccato ripetutamente la parte posteriore della coscia destra lasciando il terreno di gioco. Nelle prossime ore al rientro a Milano il giocatore polacco si sottoporrà a tutti gli accertamenti del caso e valutare così il suo stato di forma in vista dei prossimi impegni dell’Inter.

Inter, infortunio Zielinski: scatta l’allarme per Inzaghi

Ad iniziare dalla trasferta di domenica sera all’Olimpico contro la Roma, in un trittico di gare che vedrà i campioni d’Italia impegnati la prossima settimana nella trasferta in Svizzera contro lo Young Boys in Champions League e successivamente nel big match contro la Juventus a San Siro.

Inzaghi perciò spera di non si tratti di nulla di grave per Zielinski, elemento prezioso per le rotazioni in mezzo al campo dei nerazzurri. Intanto l’ex Napoli ha parlato del suo infortunio dopo la gara tra Polonia e Croazia: “Spero non sia nulla di grave e di tornare subito a disposizione. Ho sentito un po’ tirare, vedremo quale sarà l’entità del problema“, le parole di Zielinski alla stampa polacca prima di far ritorno a Milano. Il centrocampista classe ’94 verrà quindi visitato nelle prossime ore dallo staff medico dell’Inter ad Appiano Gentile per fare maggiore chiarezza sull’infortunio e valutare i tempi di recupero.

Intanto insieme al resto del gruppo si è rivisto martedì Nicolò Barella, che ha sostenuto parte dell’allenamento con la squadra prima di un lavoro individuale. Oggi il nazionale italiano potrebbe sostenere l’intera seduta agli ordini di Inzaghi, che punta a utilizzarlo dal primo minuto già nella trasferta in campionato a Roma. Parzialmente con il gruppo anche Buchanan, anche se per il canadese vige maggiore cautela vista la lunga assenza dai campi di gioco.