Sinner, arriva un incredibile annuncio dopo il trionfo a Shanghai: assurdo!

Jannik Sinner, arriva un annuncio pazzesco dopo la vittoria del titolo a Shanghai nella finale dei Masters 1000 contro Djokovic

Un’ennesima giornata magica per il numero 1 al mondo. Ancora una vittoria, ancora un titolo, il settimo nel 2024. Jannik Sinner ha trionfato anche ai Masters 1000 di Shanghai, battendo per 7-6, 6-3 Novak Djokovic. Per il serbo nulla di fatto, nessun trofeo in quest’annata, eccezion fatta per la medaglia d’oro alle Olimpiadi. Si tratta della 42a finale persa su 140 disputate.

Un successo che ha, ancora una volta, cementificato il primo posto di Sinner nella classifica ATP. L’altoatesino ha dominato questo 2024 e tenterà di mantenere il primato anche nel 2025 ai prossimi Australian Open a gennaio, dove è anche il campione in carica. Fino ad allora nessuno sarà in grado di spodestarlo dalla vetta, neanche quel Carlos Alcaraz che lo ha battuto a Pechino e che si trova ora al secondo posto. La sua disfatta a Shanghai ai quarti di finale è stata determinante.

Per Sinner un successo contro un Djokovic che non ha voluto buttare tutto quello che si è visto in campo, come dichiarato nel post partita: “Credo che ci siano diversi aspetti positivi che posso trarre. Innanzitutto, credo che il livello del mio tennis sia stato davvero buono in questo torneo, probabilmente il migliore dopo i Giochi Olimpici in termini di gioco, prestazioni e lotta. Ho fatto del mio meglio stasera. Forse non mi sentivo fresco al cento per cento”.

Djokovic esalta Sinner: le dichiarazioni inaspettate

Nonostante il serbo non abbia vissuto un 2024 entusiasmante, anzi, resta pur sempre una leggenda ed il numero 4 al mondo. Reggere i ritmi di Sinner, però, è davvero complicato e lo stesso Djokovic lo ha dichiarato in conferenza stampa: “Va riconosciuto a Jannik il merito di aver giocato i punti importanti meglio di me, ed è questo che ha fatto la differenza”.

Novak hoi ha aggiunto: “Ha meritato di vincere. Tuttavia, penso che anche nella finale di oggi ho giocato abbastanza bene, il che mi dà motivo di credere che posso ancora giocare con i migliori giocatori del mondo a questo livello. Spero di poter mantenere questo livello nei prossimi mesi e anche in futuro”.

Il prossimo appuntamento di Djokovic sarà il Six Kings Slam, in programma la prossima settimana. All’interno del torneo sarà presente anche il nostro Jannik Sinner, che proverà a mantenere alta l’asticella contro i big presenti nel torneo. Nel corso della conferenza stampa, lo stesso Djokovic ha concluso riflettendo sugli aspetti del gioco di Sinner che più gli ricordano il suo stesso gioco: “Ogni colpo che ha in campo. Ha migliorato enormemente il suo servizio, che credo sia diventato una grande arma”.

Ha quindi proseguito: “È molto aggressivo dalla linea di fondo, appena ha una palla più corta prende l’iniziativa. È molto solido sia di dritto che di rovescio, non commette troppi errori e cerca di togliere tempo all’avversario”. Djokovic ha infine ha concluso: “È una cosa che mi ricorda me stesso nel corso della mia carriera, è quello che ho fatto per tanti anni con costanza, giocare un tennis veloce, togliere tempo all’avversario, soffocarlo in un certo modo. Quest’anno è stato così costante che è davvero, davvero impressionante”.