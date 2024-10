Ora è ufficiale, apoteosi Sinner: mai visto nulla di simile

Jannik Sinner fa festeggiare ancora i suoi tifosi, la notizia adesso è diventata ufficiale: cos’è successo in queste ore

E’ uno Jannik Sinner inarrestabile quello che stiamo vedendo in campo a Shanghai. Ancora un successo, questa volta ai quarti di finale contro Medvedev, massacrato con un 6-1, 6-4 senza appello e senza storia. L’azzurro ha conquistato l’accesso alle semifinali dove affronterà Machac, numero 30 al mondo, nella giornata di sabato.

Non una gara da sottovalutare, dato che lo stesso tennista ceco ha eliminato nella giornata di oggi Carlos Alcaraz dal torneo. Una vittoria pesantissima e assolutamente sorprendente, che ha impedito di vedere in scena l’atteso rematch della finale di Pechino giocata poco più di una settimana fa e vinta dallo spagnolo proprio contro il nostro Sinner.

Sinner, ora è davvero ufficiale: primo fino al 2025

La sconfitta di Alcaraz non è stata soltanto uno shock per i suoi sostenitori e per gli appassionati di tennis in generale, ma ha avuto anche delle conseguenze per Sinner. Molti tifosi speravano in una rivincita nella semifinale di Shanghai da parte dell’altoatesino, ma così non sarà. Eliminato l’avversario più duro, Jannik è diventato il favorito assoluto alla vittoria, ma dovrà rimanere concentrato.

A prescindere da come andrà il torneo, comunque, una notizia è ufficiale: Sinner resterà primo nella classifica ATP fino alla fine del 2024. Anche se dovesse perdere nel torneo di Shanghai, il 23enne si ritroverebbe con 9730 punti nel ranking. Ed anche immaginando che Alcaraz possa trionfare alla Parigi-Bercy, a Torino e fare buona figura anche a Vienna, il suo bottino finale non supererebbe i 9210 punti totali.

Anche Zverev, appena superato dallo spagnolo, non potrà fare nulla per spodestare Jannik. Il numero 3 potrà arrivare al massimo a 9215 punti complessivi, mettendo pressione solo ad Alcaraz per il secondo posto. Sinner, dunque, manterrà serenamente il primato della classifica ATP per tutto il resto del 2024, certificando un’annata d’oro, dove ha scalato posizioni e lottato per rimanere in vetta.

L’obiettivo dell’azzurro è ora quello di restare in cima per 36 settimane consecutive, record che appartiene proprio ad Alcaraz, ma per farlo dovrà uscire indenne dagli Australian Open che si disputeranno a gennaio e dove è anche il campione in carica. Obiettivi, al momento, secondari. Jannik si dovrà concentrare in primis sulle prossime partite nel Masters 1000 di Shanghai dove tutti i tifosi si augurano di rivederlo trionfare come è successo pochi mesi fa agli US Open.