Da Sinner e Alacaraz a Djokovic e Nadal, nasce il Six Kings Slam: quanto si guadagnerà nel torneo arabo

Nasce il Six Kings Slam, il torneo voluto in Arabia con 6 dei migliori tennisti al mondo: scopri le cifre folli della kermesse

Dopo il calcio ed il wrestling, l’Arabia Saudita ha deciso di affacciarsi anche nel mondo del tennis. Solamente 3 mesi fa aveva iniziato a circolare la voce di un presunto e possibile torneo che avrebbe coinvolto i più grandi tennisti del momento, con in palio il più alto montepremi nella storia. Un tentativo di avvicinarsi ad un altro sport popolarissimo in tutto il mondo, sempre nello stile saudita.

Six Kings Slam, questo sarà il nome del torneo che dovrebbe svolgersi in Arabia nel prossimo mese di ottobre. Stando a quanto è emerso nelle ultime ore, la kermesse sarebbe fissata per i giorni 16-17 e 19 di ottobre appunto, con il 18 come giornata di pausa, dato che le regole ATP impediscono che un’esibizione si disputi per 3 giorni consecutivi.

Nella locandina apparsa in queste ore anche sui social, sono stati annunciati anche i 6 tennisti che si sfideranno. Non può mancare il numero 1 al mondo nella classifica ATP, il nostro Jannik Sinner, pronto a brillare anche in questo super torneo d’esibizione. Accanto a lui Carlos Alcaraz, reduce da qualche screzio proprio con il tennista italiano.

Six Kings Slam: il super montepremi messo in palio

A completare il parterre dei protagonisti anche Ruud, Medvedev, il numero 3 al mondo Novak Djokovic e la leggenda Rafael Nadal, che dallo scorso gennaio è diventato l’ambasciatore del tennis proprio in Arabia Saudita.

A far discutere maggiormente, però, gli appassionati, sono ovviamente le cifre che gireranno intorno a questo torneo. Come accaduto già con il calciomercato della Saudi Pro League nei confronti dei giocatori di tutta Europa, anche con il tennis a far da padrone sarà il denaro. In questo caso, va detto, che ci si aspetta uno spettacolo di tutto rispetto anche in campo, visti i nomi coinvolti.

Ma di quali somme parliamo? Stando a quanto trapelato in queste ore, ogni atleta riceverà 1,5 milioni solamente per la partecipazione, mentre al vincitore spetteranno ben 6 milioni di dollari. Una cifra spaziale e da record, nel tentativo di convincere gli atleti a partecipare anche in futuro, per rendere il Six Kings Slam una tradizione anche in futuro.