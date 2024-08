Chi è il tennista che guadagna di più al mondo? Sinner fuori dal podio

Sai chi è il tennista che guadagna di più al mondo? Nella classifica stilata da Forbes il nostro Jannik Sinner è fuori dal podio: scopri la top 10

La nota rivista Forbes ha indicato quali sono i 10 tennisti tra uomini e donne che guadagnano di più al mondo tra montepremi e sponsorizzazioni. Nella classifica che vi condividiamo oggi non è presente in top 3 il nostro Jannik Sinner, nonostante il tennista italiano sia il numero uno nella classifica ATP.

La top 10 di Forbes si basa sugli ultimi 12 mesi, con la presenza mista di tennisti e tenniste e non sono mancate le sorprese. Cifre astronomiche per i protagonisti che scendono in campo e appassionano decine di migliaia di tifosi in tutto il mondo. Tra i più contenti potrebbero esserci gli spagnoli, dato il grande traguardo di Carlos Alcaraz.

Prima di svelarvi le primissime posizioni, però, partiamo dal fondo della classifica dove è presente Aryna Sabalenka, che tra le atlete e gli atleti è quella con il divario meno ambio tra montepremi (6,7 milioni di dollari) e sponsorizzazioni (7 milioni). In questo anno solare, la bielorussa ha vinto l’Australian Open e Cincinnati, finendo in finale a Roma, Madrid e Brisbane e agli Us Open a fine 2023. Per quel che riguarda le sponsorizzazioni, ha chiuso accordi con Oakberry e le cuffie Master & Dynamic.

Il 10 tennisti con più guadagni al mondo: la classifica completa

In nona posizione troviamo Casper Ruud con 13,9 milioni di guadagni tra i 3,9 di montepremi e i 10 di sponsorizzazioni. Di poco sopra Naomi Osaka, con 14 milioni complessivi, merito soprattutto del lavoro extra campo. In settima posizione ci finisce Daniil Medvedev con 20,3 milioni di dollari totali tra i 13 di sponsorizzazioni e i 7,3 di montepremi, non avendo nessun titolo negli ultimi 12 mesi.

Con il sesto posto troviamo un mostro sacro come Rafa Nadal, per anni al top e oggi, chiaramente, sceso di posizione. Nonostante le sole 12 vittorie in tutto il 2024 e un montepremi di “appena” 300mila euro, l’atleta ha raggiunto i 23 milioni di euro grazie alle sponsorizzazioni. Oltre ad essere diventato ambasciatore della federazione tennistica saudita, ha fatto da protagonista ad una campagna pubblicitaria di Louis Vuitton con Federer e ha firmato un nuovo contratto con Infosys.

E’ in quinta posizione che spunta il nostro Jannik Sinner. Numero 1 al mondo in ATP, ma solo quinto in questa classifica e terzo tra gli uomini. Per la prima volta, comunque, il tennista italiano finisce nella top 10 di Forbes. L’azzurro ha guadagnato 15 milioni per le sponsorizzazioni e 11,6 milioni di montepremi. Le vittorie a Pechino, Vienna, Australian Open, Rotterdam, Miami, Halle e Cincinnati hanno ovviamente aiutato, oltre agli accordi con Gucci, Lavazza, Rolex, La Roche-Posay e la pasta De Cecco.

Ad un passo dal podio si è fermata Iga Swiatek, la numero 1 del mondo tra le donne, ma seconda nella classifica di Forbes. La polacca ha raggiunto i 26,7 milioni di dollari, superando per appena 100mila euro Sinner. Sono stati 11,7 i milioni di montepremi (seconda solo a Djokovic) e 15 di sponsorizzazioni. Medaglia di bronzo per Coco Gauff, che raggiunge i 27,1 milioni di dollari grazie ai 7 milioni di montepremi ma soprattutto i 20 delle sponsorizzazioni. La 20enne nata ad Atlanta è dietro solamente a due talenti di assoluto valore.

Al secondo posto c’è una leggenda come Novak Djokovic. Il serbo ha guadagnato più di tutti per montepremi (12,2 milioni di dollari) ed è secondo nelle sponsorizzazioni con 25 milioni, per un totale di 37.2. La particolarità è che Djokovic è riuscito a raggiungere la vetta di Forbes solamente nello scorso anno, dopo essere stato per anni alle spalle di Federer.

La medaglia d’oro è quindi tutta di Carlos Alcaraz. Lo spagnolo nell’ultimo anno ha incassato 42,3 milioni di dollari tra i 32 di sponsorizzazioni (nessuno come lui, grazie a collaborazioni anche con Nike, Rolex e BMW) e i 10,3 di montepremi, merito delle sue vittorie a Roland Garros e Wimbledon nel 2024.