Sinner manda al tappeto Djokovic, gli italiani fanno festa

Jannik Sinner manda al tappeto Novak Djokovic, i tifosi italiani del numero uno al mondo possono festeggiare per quanto avvenuto

Continua ad essere un anno di grandi soddisfazioni sul campo per Jannik Sinner. Nonostante la recente sconfitta in finale in Cina contro Alcaraz, il tennista italiano si è subito rialzato e nel torneo di Shanghai sta mostrando ancora un livello altissimo. L’altoatesino non è assolutamente distratto dalle notizie che giungono sul fronte della possibile squalifica per doping e prosegue nelle sue vittorie.

La più recente nella giornata di ieri in una gara complicatissima contro Tomas Martin Etcheverry. L’azzurro è andato in svantaggio di un set, perdendo il tie break contro l’argentino, ma con grande cuore e determinazione è riuscito a ribaltare il risultato. Con questo successo Sinner raggiunge gli ottavi di finale, pareggiando il risultato dello scorso anno a Shanghai.

Sinner supera Djokovic: meglio solo Federer e Nadal

Ma non solo, grazie al successo di ieri, infatti, Sinner prosegue in un dato che pochissimi tennisti hanno potuto vantare nell’arco della propria carriera. L’atleta italiano, infatti, conta una striscia di 53 successi contro altri tennisti al di sotto della top 20. Un record personale, che solamente due mostri sacri del calibro di Federer e Nadal hanno superato.

Lo spagnolo ha raggiunto i 69 successi di fila tra il 2019 ed il 2021 e altri 54 nel 2008-2009. Mentre Roger Federer è stato in grado di farlo per 76 volte tra il 2005 ed il 2006 e di riuscire a superarsi addirittura nel 2010-2012 con 77 vittorie. Numeri impressionanti per due leggende assolute di questo sport, che oggi Jannik Sinner punta a raggiungere. Con un altro successo, infatti, l’azzurro pareggerebbe uno dei due record di Nadal e il terzo record di Federer.

In questo elenco è già stato ampiamente superato, invece, Novak Djokovic. Che si è fermato a 49,47 e 47 vittorie di fila contro tennisti sotto la top 20. Sinner lo ha giù superato e punta a non fermarsi ancora. Ora il classe 2001 è in attesa di conoscere il suo prossimo avversario per gli ottavi di finale del Masters 1000 di Shanghai. Sarà la sfida tra lo statunitense Ben Shelton e lo spagnolo Roberto Carballes Baena a decretarlo.