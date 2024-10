DIRETTA | Le notizie del 13 ottobre: domani Italia ancora in campo

Si avvicina il fischio d’inizio di Italia-Israele, quarto match di Nations League per gli azzurri di Luciano Spalletti, e l’allerta resta alta. Non solo per l’importanza della partita, soprattutto alla luce del pareggio maturato col Belgio, ma anche e soprattutto per le misure di sicurezza in vista del match cin programma al Bluenergy Stadium di Udine.