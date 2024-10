Juventus, brutte notizie per Motta: ancora un infortunio in Nazionale

La sosta per le nazionali porta brutte notizie alla Juventus: ancora un infortunio per Thiago Motta

La Juventus deve fare i conti con un altro infortunio: dalla sosta arrivano brutte notizie per la squadra bianconera in vista del match con la Lazio.

Quando manca meno di una settimana alla partita con la Lazio, in casa Juventus c’è preoccupazione per un altro infortunio. Si tratta dell’ennesima defezione di questo inizio di stagione per Thiago Motta, già costretto a fare i conti con gli acciacchi di Arkadiusz Milik, Vasilije Adzic, Nico Gonzalez, Teun Koopmeiners e Bremer. E ora c’è da tenere conto di un altro infortunio.

In Nazionale, infatti, si è fermato Weston McKennie: il centrocampista degli Stati Uniti d’America ha saltato la partita amichevole contro Panama, restando seduto in panchina per l’intera durata dell’incontro. Ne ha parlato anche il commissario tecnico statunitense Mauricio Pochettino, costretto a fare a meno del giocatore di proprietà della Juventus, titolare fisso della selezione a stelle e strisce.

Juventus, infortunio per McKennie in Nazionale

“Vogliamo tutelare il ragazzo” ha detto a fine partita il commissario tecnico della Nazionale statunitense Mauricio Pochettino in merito all’infortunio di Weston McKennie, le cui condizioni dovranno comunque essere valutate nelle prossime ore.

“È arrivato con alcuni problemi” ha rivelato Mauricio Pochettino, pur assicurando che non si tratta di nulla di grave a margine della partita vinta per 2-0 con i gol di Musah (su assist di Pulisic) e Pepi. Il ct della Nazionale statunitense ha concluso: “Non vogliamo correre pericoli, giocherà da titolare solo se sarà al cento per cento in modo da preservarlo”.

La nazionale statunitense, infatti, affronterà il Messico in amichevole nella giornata di mercoledì 16 ottobre. Le condizioni di Weston McKennie verranno dunque monitorate nei prossimi giorni dallo staff medico delle selezione a stelle e strisce, con la Juventus che spera di poterlo avere a disposizione al suo ritorno in Italia, soprattutto alla luce dei già tanti infortuni già registrati finora in casa bianconera anche se – fino a questo momento – il giocatore classe ’98 ha racimolato 6 gettoni di presenza per un totale di 358 minuti trascorsi in campo tra campionato e Champions League.