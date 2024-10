Un altro affare ‘alla Alcaraz’: Giuntoli fa infuriare i tifosi

Giuntoli e il calciomercato di gennaio della Juventus: un giovane argentino dodici mesi dopo il flop Alcaraz

A gennaio la Juventus puntellerà la rosa con almeno un paio di nuovi innesti. Un attaccante e, soprattutto, un difensore considerata l’uscita di scena di Bremer causa infortunio. Ora il nome ‘caldo’ è quello dell’ex Inter Skriniar, ai margini del Paris Saint-Germain.

Giuntoli dovrebbe puntare su un profilo pronto all’uso e che conosca già il campionato di Serie A. In tal senso Skriniar sarebbe il profilo perfetto, anche se bisognerà capire la disponibilità del PSG a una cessione in prestito con contributo al pagamento di (buona) parte dell’ingaggio.

Un affare a titolo definitivo è pressoché impossibile, dato che lo slovacco guadagna circa 10 milioni netti l’anno bonus esclusi, con il contratto in scadenza a giugno 2028. Rumors non confermati su Tomori a parte, attenzione poi a Kiwior in uscita dall’Arsenal.

Il polacco è un classe 2000, non ha uno stipendio alto (circa 3,5 milioni lordi) e ha già militato nel nostro campionato, allo Spezia allenato da Thiago Motta. Spesso nel calcio uno più uno fa due… E magari i ‘Gunners’ potrebbero aprire a un prestito con annesso diritto di riscatto.

Ma c’è anche chi non esclude una nuova operazione ‘alla Alcaraz’, che col senno del poi – e in parte del prima – fece arrabbiare tanti tifosi juventini (oltre che Allegri) nel gennaio di un anno fa quando la Juve era ancora in lotta con l’Inter per la vittoria dello Scudetto.

Glavinovich o Santiago Mingo un’altra ‘giuntolata’ un anno dopo Alcaraz: i tifosi e Thiago Motta si aspettano un giocatore più pronto

L’argentino preso dal Southampton, serie B inglese, costò ben 4 milioni per soli tre mesi in cui, pure per via di problemi fisici, collezionò 12 presenze per appena 379′. Purtroppo per lui non si dimostrò all’altezza dell’Italia e di un grande club, non è un caso se oggi gioca in Brasile. L’estate scorsa ci fece più di un pensierino la Lazio, ma la spuntò il Flamengo per circa 18 milioni.

La ‘giuntolata’ è stata un fallimento totale, eppure non è escluso che il Football director bianconero possa riprovarci un anno dopo, ovvero nel mercato del prossimo gennaio. Stando a ‘bianconeranews.it’ l’ex Napoli ha messo nel mirino due difensori argentini, Ian Glavinovich e Santiago Mingo.

Glavinovich ha 22 anni e anche il passaporto croato, il che lo rende comunitario. Un metro e ottantatrè di altezza, piede preferito il destro e gioca nei Newell’s Old Boys. Sulle sue tracce ci sarebbero altri importanti club europei, vedi il Chelsea.

Santiago Mingo è suo coetaneo, ma dovrebbe avere passaporto italiano ed è un mancino. Nei radar pure di altre società italiane, ha un passato in Europa tra Barcellona B e Leuven (Belgio). Il difensor del Defensa è assistito dalla Wassermann, la stessa agenzia di Koopmeiners. L’arrivo di Glavinovich o Mingo rifarebbe probabilmente infuriare molti juventini, e forse anche Thiago Motta il quale si aspetta un calciatore decisamente più esperto per sostituire Bremer.