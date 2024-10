Mbappé scatena il putiferio tra Francia e Spagna: non l’hanno presa bene

Kylian Mbappé fa sempre parlare parecchio di sé: ora le polemiche non mancano tra Francia e Spagna per l’ultima scelta dell’attaccante

I migliori calciatori al mondo hanno su di sé il peso di dover sostenere la pressione che non deriva solo dalle scelte tattiche e dalla necessità di dover decidere le partite, ma anche le aspettative mediatiche, che di sicuro non possono mancare anche per uno come Kylian Mbappé, che ci ha abituato davvero bene negli ultimi anni.

Anche perché per il francese le polemiche di sicuro non sono mancate, vista la decisione di non rinnovare con il PSG, nonostante le pressioni che sono arrivate anche sotto il profilo politico, e di agguantare anche un sogno per la sua carriera e trasferirsi al Real Madrid, firmando un ricco contratto.

Ancora l’esperienza in Spagna deve decollare del tutto, anche perché per lui le aspettative sono sempre un po’ più alte. E anche nelle ultime ore non manca qualche commento negativo in relazione al bomber che punta a essere decisivo con il Real Madrid in tutte le competizioni, agli ordini di Carlo Ancelotti.

L’assenza di Mbappé con la Francia scatena le polemiche: gradisce solo il Real Madrid

Mbappé ha scelto di non far parte della spedizione della sua Nazionale nella pausa di ottobre, una scelta che ha fatto storcere il naso a molti e che avrebbe radici molto più profonde. Secondo quanto riporta ‘Footmercato’, infatti, il fenomeno francese ha intenzione di giocare solo le partite più importanti con la Francia, dando la priorità al Real Madrid e ai suoi obiettivi personali.

L’ambizione principale del calciatore, infatti, è vincere il Pallone d’Oro e, per farlo, servirà essere protagonista in Spagna con i Blancos, e soprattutto in Champions League, con l’ambizione di portare le Merengues a ripetersi nella massima competizione europea.

Ovviamente, dopo il tradimento al PSG, in Francia non l’hanno presa per nulla bene e c’è da scommettere che le critiche non mancheranno anche nei prossimi mesi, se le cose dovessero continuare ad andare in questa maniera.