Juventus a caccia del vice Vlahovic: Giuntoli rispolvera un vecchio pallino

La Juventus a caccia di gol: continua la ricerca di un vice Vlahovic e Giuntoli punta un vecchio bomber della Serie A

La sessione invernale di calciomercato non è vicinissima, ma neanche così lontana. Ecco perché il direttore tecnico della Juventus lavora al possibile colpo in attacco.

Da tempo la Juventus è sulle tracce di un attaccante, una valida alternativa a Dusan Vlahovic. Un’esigenza di mercato diventata ancor più impellente alla luce dell’infortunio di Arek Milik, operatosi al menisco a inizio estate per poi finire nuovamente sotto i ferri. L’ex Napoli potrebbe tornare a disposizione di Thiago Motta a inizio 2025, ma visti i precedenti (l’attaccante polacco doveva rientrare ad agosto e poi a settembre) la dirigenza della Juventus si guarda intorno in vista della sessione invernale di calciomercato, sondando i possibili profili per rinforzare l’attacco a gennaio.

Insomma, così come per il sostituto di Bremer (per lui stagione praticamente finita, salvo recupero anticipato) il direttore tecnico bianconero Cristiano Giuntoli non vuole farsi trovare impreparato e studia già i possibili colpi. Alla Continassa si valutano diversi profili per l’attacco e nelle ultime ore sarebbe spuntato un vecchio pallino del dirigente bianconero.

Calciomercato Juventus, idea Beto per l’attacco

Come riportato dall’edizione odierna de La Gazzetta dello Sport, infatti, la Juventus sarebbe interessata a Beto, attaccante portoghese in forza all’Everton e vecchio pallino del direttore tecnico Cristiano Giuntoli che lo avrebbe voluto portare al Napoli qualche anno fa.

Il giocatore classe ’98 ha lasciato Udine e l’Italia un anno fa, passando all’Everton per la cifra di 25 milioni di euro, ma in questi dodici mesi e passa non è riuscito ad imporsi, finendo ai margini del progetto tecnico dei Toffees. Da quando è arrivato in Inghilterra, infatti, Beto ha giocato quarantatré partite, andando in gol solo 6 volte, con appena tre marcature in Premier League.

Beto ha altri tre anni di contratto con il club di Liverpool, ecco perché potrebbe essere ceduto in prestito fino a fine stagione, con diritto e/o obbligo di riscatto. Occhio, in tal senso, anche alla Roma, dato che i Friedkin hanno di recente acquistato le quote societarie proprio dell’Everton. A proposito di Udinese, nel mirino della Juventus resta sempre Lorenzo Lucca, protagonista di un positivissimo avvio di stagione con la maglia dei friulani e altro obiettivo per l’attacco della Vecchia Signora.