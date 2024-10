Dal Milan alla Juventus, l’affare spiazza

Dal Milan alla Juventus, possibile affare a sorpresa sul calciomercato: l’ostacolo è rappresentato dal Napoli di Conte

Occhi sul mercato sempre vigilia. Le big di Serie A, come anche le altre compagini italiane e non, non mollano mai la presa con i dirigenti che vanno sempre a caccia del talento da inserire nella propria rosa.

Occasioni da sfruttare, giovani da lanciare: è soprattutto questa la ricerca che si fa in questo periodo, in attesa che poi le esigenze del campo prendano il sopravvento e disegnino le strategie per il mercato di gennaio. Ora si può anche pensare al futuro ed è quello che stanno facendo Juventus e Milan, due società le cui strade negli ultimi anni si sono incrociate più di una volta. L’ultimo affare sull’asse Milano-Torino è Kalulu, passato in bianconero dopo una stagione difficile in rossonero.

Ora si parla di altri possibili affari, come un Tomori finito nel mirino di un Giuntoli che deve regalare a Thiago Motta un difensore dopo il grave infortunio di Bremer. Ma c’è anche un altro nome che unisce Juventus e Milan: si tratta di un giovane che si sta mettendo in mostra in Serie B, tra i protagonisti di una squadra che svetta al secondo posto in classifica: Nicolò Bertola dello Spezia.

Calciomercato Milan, sfida a Juve e Napoli per Bertola

Classe 2003, difensore centrale di piede mancino e con il vizio del gol (già due in stagione), Bertola ha attirato le attenzioni delle big italiane.

Il 20enne, stando a quanto riporta ‘Il Mattino’, piace molto al Milan che ha nella retroguardia uno dei reparti da sistemare considerato che Pavlovic non riesce a trovare spazio e a convincere Fonseca. Rossoneri, ma non solo: Bertola, infatti, piace anche alla Juventus e al Napoli, due società molto attente ai giovani. Intanto il calciatore prosegue la sua stagione d’oro ed è entrato anche nel giro dell’Under 21, inserito nella lista dei convocati per la sfida contro l’Irlanda dopo aver saltato le partite di settembre.