Milan, Tomori e Abraham come Theo e Leao: scoppia un altro caso

La sconfitta di Firenze ha riacuito i malumori in casa Milan: Fonseca chiama a rapporto due suoi calciatori

Dopo le vittorie con Inter e Lecce sembrava essere tornato il sereno in casa Milan, e invece c’è ancora una situazione spinosa da gestire per Paulo Fonseca.

La sosta del campionato può essere utile per ricaricare le batterie in casa Milan. La sconfitta di Firenze, con l’espulsione di Theo Hernandez e il ‘caso’ dei rigoristi hanno riacuito i malumori in casa rossonera. Malumori che Paulo Fonseca aveva spazzato via inanellando tre vittorie consecutive in campionato e – soprattutto – battendo l’Inter nel derby di Milano.

E invece il ko dell’Artemio Franchi, maturato nel posticipo della settima giornata del campionato di Serie A, ha fatto riemergere le difficoltà di un Milan che ha fatto registrare la peggior partenza in campionato degli ultimi dieci anni. Ecco perché Paulo Fonseca vuole sfruttare nel miglior modo possibile la sosta in vista della ripresa del campionato con i rossoneri attesi da un vero e proprio tour de force tra campionato e Champions League, segnato soprattutto dal big match in Serie A con il Napoli e l’affascinante gara di Champions League con il Real Madrid di Carlo Ancelotti.

Milan, Fonseca chiama a rapporto due giocatori

Alla ripresa del campionato, contro l’Udinese, Paulo Fonseca potrebbe prendere delle decisioni dure dopo quanto accaduto a Firenze. “Sono incazz**o, il tiratore è Christian. Non so perché i ragazzi abbiano cambiato. Ho già detto che non succederà mai più” ha detto a fine gara il tecnico rossonero in merito alla vicenda dei rigori.

Di mezzo c’è Tammy Abraham, il quale contro l’Udinese potrebbe partire dalla panchina, con Noah Okafor pronto a prenderne il posto in attacco dal primo minuto. Discorso analogo per Fikayo Tomori, connazionale e amico di Abraham: avevano 8 anni quando, insieme entrarono a far parte dell’Academy del Chelsea e insieme hanno vissuto un lungo ed intenso percorso.

Contro la Fiorentina il difensore inglese ha partecipato allo “scippo” del rigore a Christian Pulisic e anche lui potrebbe dunque partire dalla panchina. Un po’ come accaduto con Theo Hernandez e Rafael Leao dopo la brutta prestazione sul campo del Parma. Nella successiva trasferta contro la Lazio, infatti, Paulo Fonseca li escluse dall’undici di partenza, con tanto di polemica per l’atteggiamento dei due durante il cooling break.