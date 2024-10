DIRETTA | Le notizie del 3 ottobre: Bremer fa tremare la Juve, in campo Roma, Lazio e Fiorentina

Le notizie più importanti della giornata di oggi, giovedì 3 ottobre: impresa della Juventus sul campo del Lipsia, Roma, Lazio e Fiorentina oggi in campo tra Europa e Conference League. Tutte le ultime

La Juventus rimonta in dieci uomini il Lipsia ed espugna la ‘Red Bull Arena’ grazie alla doppietta di Vlahovic e al sigillo finale di Conceicao. I bianconeri tremano però per le l’infortunio al ginocchio di Bremer. Rotondo 3-0 dell’Atalanta contro lo Shakhtar, mentre il Bologna sempre in Champions esce sconfitto per 2-0 sul campo del Liverpool. Oggi la giornata europea delle italiane si conclude con gli impegni tra Europa e Conference League di Lazio, Roma e Fiorentina.

08:10 Andrea Capone sarebbe morto per un problema cardiaco Andrea Capone sarebbe morto per un problema cardiaco. Questo l’esito dell’autopsia eseguita ieri sera dopo la tragica scomparsa dell’ex calciatore del Cagliari, per cui si indaga per omissione di soccorso.