Juventus, la suggestione Sergio Ramos spacca il tifo bianconero: acquisto contestato

Dopo l’infortunio di Bremer, c’è chi pensa allo svincolato Sergio Ramos per la Juventus: ma non tutti sono d’accordo

Il verdetto sull’infortunio di Bremer è stato micidiale, per la Juventus. Il difensore brasiliano ne avrà per molti mesi, dopo la lesione al crociato patita contro il Lipsia in Champions League e per questa stagione ci sarà la possibilità, forse, di rivederlo in lizza solo per il Mondiale per Club, in estate.

Con una assenza così lunga, la Juventus deve necessariamente interrogarsi sul prosieguo della stagione. Numericamente, i bianconeri hanno a disposizione un numero di centrali per sopperire a questa assenza e per poter tenere botta, ma il club potrebbe anche orientarsi sul mercato degli svincolati per un rinforzo in corso d’opera. E sarebbe inevitabile, a quel punto, pensare a Sergio Ramos, il nome più suggestivo tra i parametri zero.

Il 38enne spagnolo è senza squadra, dopo aver giocato, lo scorso anno, per il ‘suo’ Siviglia, dove è tornato dopo diversi anni. In queste ore, l’eventualità si rincorre sui social, con i tifosi che naturalmente dibattono sull’opportunità di un innesto simile.

Juventus, c’è chi non vuole Sergio Ramos: “Non è più un grande difensore”

C’è chi vorrebbe assolutamente un approdo dell’andaluso a Torino, per poter sognare in grande e dare un plus di esperienza e carisma unico nel suo genere. Ma nella tifoseria bianconera, non tutti la vedono in questo modo.

Se da un lato il suo profilo viene ritenuto ideale, dall’altro c’è chi pensa che ormai, a 38 primavere, Ramos abbia fatto il suo tempo e non si tratterebbe di una scelta azzeccata. Ecco una carrellata di commenti su ‘X’ che definisce i due schieramenti, tra pro e contro:

La perdita di #Bremer è grave per due motivi: per il valore del giocatore e per il fatto che adesso devi sperare che nessun altro si faccia male altrimenti sei con le pezze al culo. In una stagione è praticamente impossibile che ciò accada. Serve innesto subito #Sergioramos — 1 Novembre 1897 (@b_gi82) October 3, 2024

Chi parla di #SergioRamos credo non lo abbia mai visto la scorsa stagione a Siviglia. Dio ce ne scampi. (è stato un grandissimo giocatore, ma oggi a 38 anni non lo è più) #Juventus #Bremer — LBremb11 ™️ – E FACCIAMO CALCIO (@LBremb11) October 3, 2024

Sergio Ramos prendi il primo volo e vieni subito a Torino#SergioRamos — Andrea (@andrecannataro) October 3, 2024

non fate finta di non capire che #sergioramos diventerebbe il bersaglio preferito degli arbitri nostrani e non solo..lo hanno fatto perfino con CR7 — Furia Ceca 🇨🇿 (@furiaceca_11) October 3, 2024

Lo odio ma se dovesse arrivare sarei già sullo store on line della Juventus ad ordinare la terza camiseta blue.#SergioRamos https://t.co/YW2Y8thd5l — Josse (@Josse34775797) October 3, 2024