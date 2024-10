Messaggio chiaro a Giuntoli: “Riscattate subito Kalulu!”. Milanisti disperati

La Juve trema per Bremer, ma intanto si gode le prestazioni di Pierre Kalulu: il difensore ex Milan infiamma i tifosi bianconeri

La Juventus rischia di perdere per diverso tempo Bremer, che ha rimediato un brutto infortunio al ginocchio nella trasferta di Champions League contro il Lipsia.

Thiago Motta incrocia le dita per il centrale brasiliano, ma intanto si gode un Pierre Kalulu ad altissimi livelli in coppia con capitan Gatti. L’ex Milan è stato uno dei migliori in campo nell’impresa dei bianconeri in terra tedesca e nel post partita è stato protagonista di un simpatico siparietto: “Vi eravate dimenticati di me? Forse te, io sono sempre sicuro delle mie qualità. Ci sono alti e bassi nella vita e bisogna lavorare per avere tanti alti”, replica sorridendo Kalulu al giornalista di ‘Prime Video’. Il difensore francese ha zittito la critica con le sue prestazioni sotto la guida di Thiago Motta ed esulta per la rimontona della Juve nella tana del Lipsia: “Sono quei momenti in cui capisci cosa serve per essere un bianconero. Fino Alla Fine!“, scrive Kalulu nell’ultimo post su Instagram.

Calciomercato Juventus, i tifosi pazzi di Kalulu: “Ma al Milan sono matti?”

Oltre a Thiago Motta e Giuntoli anche i tifosi della ‘Vecchia Signora’ si fregano le mani per l’arrivo in estate del francese, mentre il popolo milanista lo rimpiange e punta il dito contro la società. La dirigenza juventina può riscattare in estate Kalulu per 14 milioni di euro più bonus, dopo averlo prelevato lo scorso agosto in prestito oneroso per poco più di 3 milioni dal Milan.

Ho ancora l’adrenalina da ieri sera.

Non mi capacito di come siano riusciti a dormire sereni due categorie di tifosi:

Quelli della Juve dopo aver visto la partita e quelli del Milan dopo aver visto la prestazione di Kalulu. — Willy Signori – J💬 (@willy_signori) October 3, 2024

Ma perché il Milan ci ha dato Kalulu?

Ma sono matti? — SHADE (@thetrueshade) October 2, 2024

Giuntoli riscatti Kalulu stasera stessa e nessuno si farà male #LipsiaJuve pic.twitter.com/KyDD0RN6uL — MamboMambo ⚪️⚫️ (@ubalc_x) October 2, 2024

ieri a ogni intervento di Kalulu mi si generava una crepa sul cuore — Talick Mhiaw (@KrankFessie) October 3, 2024