Bremer preoccupa la Juve: come cambia la difesa di Thiago Motta

La Juventus trema per le condizioni di Gleison Bremer dopo l’impresa sul campo del Lipsia: nelle prossime ore gli esami per il difensore brasiliano

Eroica rimonta della Juventus che in dieci uomini espugna il campo del Lipsia, portando a casa la seconda vittoria consecutiva in Champions League.

Una serata all’inizio complicata per i bianconeri con gli infortuni iniziali di Bremer e Nico Gonzalez, proseguita con il rosso diretto a Di Gregorio che sembrava spianare la strada ai tedeschi. La ‘Vecchia Signora’ però non si abbatte e ribalta la situazione con le gemme di Vlahovic e Conceicao, scatenando l’esultanza anche in panchina di Thiago Motta. La notte della ‘Red Bull Arena’ non era iniziata sotto i migliori auspici per la Juve, visti i guai fisici accusati da Bremer e Nico Gonzalez. A rischiare di più è il difensore brasiliano, per il quale si temono lesioni al ginocchio e quindi un lunghissimo stop dai campi di gioco. Mentre l’argentino ex Fiorentina ha accusato un problema muscolare alla coscia e per il momento è da escludere un suo impiego domenica contro il Cagliari.

Juventus, Bremer rischia un lungo stop: tutte le soluzioni di Thiago Motta

L’Infortunio al ginocchio sinistro rimediato da Bremer dopo pochi minuti fa tremare tutti i tifosi della Juventus e Thiago Motta, che rischia di perdere uno degli alfiere dello scacchiere bianconero.

Il nazionale brasiliano finora aveva giocato tutte le partite in stagione tra campionato e Champions League, ma a Lipsia ha dovuto alzare bandiera bianca dopo pochi minuti per una distorsione che rischia di compromettere la sua stagione. Bremer si è accasciato a terra dopo un contrato con Openda e un movimento innaturale del ginocchio. Il difensore è stato portato a braccia dai medici bianconeri fuori dal campo e solo nelle prossime ore si sapranno con certezze i potenziali tempi di recupero dopo gli esami programmati al J-Medical. Per l’ex Torino nella peggiore delle ipotesi si teme la rottura del crociato e uno stop di almeno sei mesi. La Juve e Thiago Motta incrociano le dita, intanto l’allenatore brasiliano dovrà valutare nuove soluzioni per ovviare all’assenza di Bremer nelle prossime partire.

Certamente avranno più spazio il connazionale Danilo e Cabal nelle rotazioni con Gatti e Kalulu, con l’ex Milan che verrà spostato stabilmente in mezzo. Anche il baby Savona all’occorrenza potrebbe dislocare al centro, mentre Thiago Motta valuterebbe inoltre l’arretramento di Locatelli in caso di necessità. Dalla NextGen di Montero, invece, l’allenatore bianconero potrebbe attingere chiamando in prima squadra Pedro Felipe, al momento però ai box per un infortunio muscolare.