Gioia a metà per la Juventus: l’annuncio di Motta su Bremer e Nico Gonzalez

Bella vittoria della Juventus sul campo del Lipsia: le parole di Thiago Motta nel post gara dopo il successo Champions

Vittoria importante per la Juventus sul campo del Lipsia: in dieci e sotto di un gol, i bianconeri trovano la forza per ribaltare il risultato. Nel post gara a ‘Prime Video’ Thiago Motta commenta la prestazione dei suoi: “Abbiamo fatto una buona partita, anche se c’è stato qualche errore tecnico. Nel secondo tempo è stato meglio, anche giocando in dieci. Abbiamo fatto una bella prestazione e una bella vittoria”.

CORAGGIO – “Sì, coraggio non da parte mia, ma da parte loro. Ho visto dal primo minuto che loro erano convinti di quel che avevamo parlato prima della partita, di andare avanti e fare male all’avversario. Allora, perché andare dietro anche in dieci. Abbiamo fatto molto bene fino all’ultimo minuto”.

BREMER E NICO GONZALEZ – “Dobbiamo capire bene, fare gli esami per vedere qual è la situazione che possono avere. Speriamo che sia roba da poco perché sono due ragazzi molto importanti: speriamo di non perderli o perderli per poco tempo”.

PERCORSO CHAMPIONS – “Troppo presto per sapere, abbiamo fatto due buone partite e dobbiamo continuare e pensare al Cagliari”.

CONVINZIONE – “Abbiamo giocato, ma nel primo tempo mancava la convinzione negli ultimi metri di essere più bravi. Nel secondo tempo abbiamo avuto questa convinzione, si è vista di più”.

BERNOCCOLO – Nel corso dell’intervista poi Thiago Motta commenta il bernoccolo preso per festeggiare il terzo gol: “Un po’ di ghiaccio e passa”.

Lipsia-Juventus, Motta non si sbilancia su Bremer

Come visto Thiago Motta non si è sbilanciato sulle condizioni dei due infortunati, anche se a preoccupare maggiormente è il problema al ginocchio di Bremer.

Il brasiliano è apparso molto dolorante ed è riuscito a lasciare il campo soltanto portato in braccio dai sanitari della Juventus. Nei prossimi giorni arriveranno i risultati degli accertamenti, con la speranza – come detto dallo s tesso tecnico bianconero – che non si tratti di nulla di serio e che l’infortunio si riveli meno grave.

Intervenuto a ‘Sky’ Motta ha aggiunto: “Non sappiamo ancora, adesso è troppo presto. Aspettiamo i risultati degli esami”. Quindi tornando alla partita ha affermato: “È la mentalità di un gruppo che indossa una maglia importante, quello che hanno dimostrato i ragazzi nel campo. C’è grande orgoglio per quanto fatto oggi. Sono contento per i giocatori che hanno fatto un’ottima prestazione in una situazione difficile”.

Il tecnico ha parlato anche dell’arbitro: “I miei ragazzi hanno dato tutto, chiedevo concentrazione anche agli arbitri, la terza squadra in campo. Su Koopmeiners, soprattutto, c’era da lasciar giocare. Va bene lo stesso, abbiamo vinto e portiamo a casa 3 punti. Gli episodi negativi succedono sempre, oggi sono stati evidentemente molto negativi. L’importante è affrontarli nel modo giusto, con un grande atteggiamento. La base per una squadra di questo livello”.