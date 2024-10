Juventus, Bremer al J-Medical: attesa per il responso | VIDEO CM.IT

Gleison Bremer si presenta al J-Medical: il difensore della Juventus svolgerà gli esami per stabilire l’entità dell’infortunio al ginocchio

Sapore agrodolce, per la Juventus, quella della vittoria ottenuta ieri contro il Lipsia in Champions League. Un successo, quello in Germania, preziosissimo per come è maturato ma pagato a caro prezzo, con gli infortuni di Nico Gonzalez e soprattutto di Gleison Bremer, per il quale si teme un lunghissimo stop.

Erano passati soltanto pochissimi minuti dall’inizio del match, quando il centrale, dopo un contrasto con Openda, si è accasciato al suolo. Le sue urla e le sue smorfie di dolore avevano subito fatto intuire che potesse trattarsi di qualcosa di piuttosto serio. Le prime immagine al replay, impietose, hanno confermato questa impressione evidenziando la torsione innaturale dell’arto. Uscito a braccia dal campo, dopo aver provato a rimettersi in piedi, è stato sostituito da Gatti, generando grande preoccupazione in tutto l’ambiente.

Questa mattina, sotto una pioggia battente, il difensore brasiliano è arrivato al J-Medical per i relativi esami strumentali, per stabilire l’esatta entità del problema al ginocchio sinistro. L’esito è previsto per la tarda mattinata, Thiago Motta e tutto il mondo Juventus sono in attesa. Appare comunque abbastanza certo fin d’ora che la sua assenza dal campo potrebbe essere di diversi mesi e compromettere la sua stagione.

Juventus, non solo Bremer: come sta Nico Gonzalez

Qualche minuto dopo Bremer, al J-Medical è arrivato anche Nico Gonzalez. Condizioni sicuramente meno gravi le sue, l’attaccante argentino si è presentato con una fasciatura alla coscia destra ma camminando normalmente.

Si valuterà anche nel suo caso l’entità del problema muscolare, di sicuro l’ex viola salterà la gara di domenica contro il Cagliari ma si proverà a recuperarlo dopo la sosta per le nazionali, quando i bianconeri saranno attesi da un altro ciclo di gare davvero molto intenso: Lazio, Stoccarda e Inter come primi banchi di prova per tentare di spiccare il volo, in Europa e in campionato.