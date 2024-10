Vlahovic spiazza tutti in diretta: “Ho sbagliato”

Quella di stasera è la terza doppietta di Vlahovic in questo avvio di stagione: “Abbiamo mostrato il nostro dna, non molliamo mai”

“Sono contento, soprattutto per la squadra”. Vlahovic vola basso dopo la vittoria sul Lipsia che consente alla Juventus di salire a quota 6 punti, punteggio pieno, al termine delle prime due giornate di Champions. Il serbo è stato il migliore in campo, realizzando un’altra doppietta dopo quella di quattro giorni fa in casa del Genoa, la terza in questo avvio di stagione considerata anche quella al ‘Bentegodi’ contro il Verona.

“Abbiamo lottato tutti insieme continuando a pressare anche in dieci uomini – ha sottolineato il bomber della Juve al microfono di ‘Prime’ – Alla fine abbiamo vinto meritatamente, disputando una bellissima partita”.

Alla ‘Red Bull Arena’ è successo di tutto, dagli infortuni di Bremer e Nico Gonzalez al rosso a Di Gregorio. Ma la Juve non si è fatta abbattere vincendo in rimonta: “Abbiamo mostrato il nostro dna, non molliamo mai – ha evidenziato il numero 9 a ‘Sky Sport’ – Non ci siamo mai tirati indietro, sono davvero orgoglioso dei miei compagni, li ringrazio tanto così come ringrazio i tifosi che ci hanno seguito qui in Germania”.

Vlahovic ha fatto mea culpa per l’esultanza polemica di sabato scorso al ‘Ferraris’: “Non mi deprimo quando non faccio gol, anche se può sembrare così da fuori. So quando sbaglio e quando faccio bene, col Genoa ho sbagliato ad esultare in quel modo, devo cambiare in queste cose e fare le cose che fanno i giocatori forti”.

Lipsia-Juventus, Conceicao timbra il 2-3 finale: “Vittoria ottenuta grazie allo spirito di gruppo”

Il gol decisivo per la vittoria della Juve lo ha però realizzato Francisco Conceicao, entrato a inizio partita al posto dell’infortunato Nico Gonzalez: “Abbiamo conquistato questa vittoria grazie allo spirito di gruppo – le sue parole a ‘Prime’ – e abbiamo fatto di tutto per giocarcela al meglio”.

“Motta mi lascia molta libertà, con lui mi sto trovando bene. Non posso fare altro che continuare a dare il massimo per compagni, staff e società. Dove può arrivare questa Juventus? Pensiamo partita dopo partita, bisogna provare a vincere sempre”.