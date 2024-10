Juve, rosso a Di Gregorio e rigore al Lipsia: cosa è successo

Partita ricca di colpi di scena quella della ‘Red Bull Arena’: doppiette per Vlahovic e Sesko, Motta ha perso subito Bremer e Nico Gonzalez

Sta succedendo di tutto a Lipsia, dove la Juventus è impegnata nella seconda giornata della fase a girone unico della ‘nuova’ Champions. Dopo il pareggio di Vlahovic a inizio secondo tempo, la squadra di Thiago Motta è rimasta in dieci per l’espulsione di Di Gregorio.

Il portiere bianconero ha preso il pallone con la mano fuori dall’area di rigore, nel tentativo di arrestare la corsa di Openda. L’ex Monza si è beccato il rosso dopo l’on field review dell’arbitro Letexier, al suo posto è entrato Perin.

Sulla punizione, Douglas Luiz si è staccato dalla barriera girandosi e deviando il pallone col braccio, regalando di fatto il rigore ai padroni di casa – comminato sempre dopo consulto al Var – trasformato da Sesko, già autore del momentaneo 1-0.

Seppur in inferiorità numerica, la Juventus ha però pareggiato subito i conti ancora con uno scatenato Vlahovic: il serbo ha recuperato palla sulla metà campo dei tedeschi e con un sinistro a giro ha battuto Gulacsi.

Il bomber serbo meritava forse anche un penalty nel primo tempo: “La dinamica è molto chiara – ha detto Calvarese, il moviolista di ‘Prime’, sull’episodio – il difensore del Lipsia non prende il pallone, ma Vlahovic. Capisco che la soglia del Var è molto alta, ma per me è calcio di rigore“.

Lipsia-Juventus, Motta perde subito Bremer e Nico Gonzalez: preoccupazione per il brasiliano

La gara della Juve è cominciata malissimo, con gli infortuni di Bremer e Nico Gonzalez. Per l’argentino guaio muscolare, mentre il brasiliano preoccupa non poco lo staff sanitario bianconero. Il rischio è che possa trattarsi di un problema fisico molto serio.

Bremer e Nico Gonzalez si sottoporranno a esami, sicuramente il primo, nelle prossime ore. L’ex Torino è stato sostituito da Gatti, mentre il posto dell’ex Fiorentina è stato preso da Conceicao.