PAGELLE E TABELLINO LIPSIA-JUVENTUS 2-3: Vlahovic da urlo, disastro Douglas Luiz

Voti, pagelle e tabellino di Lipsia-Juventus, match della ‘Red Bull Arena’ valido per la prima fase di Champions League. Bianconeri eroici con un uomo in meno: Vlahovic si prende la scena con una doppietta d’autore

LIPSIA

Gulacsi 5

Geertruida 5

Orban 5

Lukeba 4,5

Raum 5,5

Baumgartner 5,5 (Herrichs 5)

Haidara 5,5

Seiwald 5

Simons 6,5

Openda 7

Sesko 8

Allenatore Rose 5

TOP Lipsia: Sesko 8 – Sfida nella sfida con Vlahovic, lo sloveno buca Di Gregorio con una giocata di rara bellezza. Freddo anche dal dischetto, stavolta contro Perin. Ma non basta per piegare una grande Juve.

FLOP Lipsia: Lukeba 4,5 – Non parte male, crolla nella ripresa sotto i colpi di uno scatenato Vlahovic. L’anello debole della retroguardia di Rose.

JUVENTUS

Di Gregorio 5

Savona 6 (59′ Douglas Luiz 3)

Kalulu 7,5

Bremer SV (6′ Gatti 7)

Cambiaso 6,5

Fagioli 8

Nico Gonzalez SV (9′ Conceicao 8)

McKennie 7

Yildiz 5,5 (60′ Perin 6,5)

Koopmeiners 6,5

Vlahovic 9

Allenatore Thiago Motta 8

TOP Juventus: Vlahovic 8,5 – Doppietta da urlo, vince il duello stellare con l’altro uomo copertina Sesko. Due eurogol da centravanti di razza, che trascinano la Juve nel momento più difficile. Finalmente si prende la ribalta anche sul prestigioso palcoscenico della Champions.

FLOP Juventus: Douglas Luiz 3 – Dopo pochi secondo dal suo ingresso in campo combina la frittata: gomito e rigore per il Lipsia con la Juve già in dieci uomini. Serata disastrosa, come finora la sua avventura in bianconero.

Il tabellino di Lipsia-Juventus:

LIPSIA-JUVENTUS 2-3

30′, 63′ rig. Sesko (L) 49′, 68′ Vlahovic; 83′ Conceicao

LIPSIA (4-4-2): Gulacsi; Geertruida, Orban, Lukeba, Raum; Baumgartner (45′ Henrichs), Haidara, Seiwald, Simons; Openda, Sesko. A disposizione: Vandervoordt, Bitshiabu, Elmas, Nusa, Poulsen, Klostermann, Vermeeren, André Silva, Gebel. Allenatore: Rose

JUVENTUS (4-1-4-1): Di Gregorio; Savona (60′ Douglas Luiz), Kalulu, Bremer (6′ Gatti), Cambiaso; Fagioli; Nico Gonzalez (12′ Conceicao), McKennie, Koopmeiners, Yildiz (59′ Perin); Vlahovic. A disposizione: Pinsoglio, Locatelli, Danilo, Thuram, Cabal, Rouhi, Mbangula. Allenatore: Thiago Motta

Arbitro: Letezier (Francia)

Ammoniti: Raum (L), Conceicao (J)

Espulsioni: 57′ Di Gregorio

Note: recupero 7′ e 9′