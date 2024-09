Thiago Motta, la falsa partenza con la Juve ha un precedente: tifosi avvisati

La falsa partenza di Thiago Motta non è un unicum: c’è un precedente che i tifosi della Juventus devono conoscere

La Juventus non ha cominciato la sua stagione come tutti i tifosi si auguravano. I bianconeri, dopo i successi convincenti su Como e Verona, si sono fermati con 3 pareggi consecutivi per 0-0 in Serie A contro Roma, Empoli e Napoli. La vittoria in Champions League sul PSV sembrava aver dato nuova linfa alla squadra, che si è però rifermata lo scorso weekend allo Stadium contro la banda di Conte.

Dopo un mercato faraonico come quello portato avanti dalla Juve nell’estate appena trascorsa, era lecito aspettarsi qualcosa in più. Va chiarito: l’avvio dei bianconeri non è affatto negativo. La squadra non ha ancora incassato gol in campionato e ne ha subito solo 1 in Champions all’ultimo secondo, ma l’attacco si è inceppato e 3 punti in 3 partite sono troppo pochi.

Thiago Motta, la falsa partenza ha un precedente: ecco quando è successo

La Juventus dovrà sicuramente cambiare ruolino di marcia, già a partire dalla trasferta di Marassi contro il Genoa, dove serviranno obbligatoriamente i tre punti per rimanere nella scia delle contendenti al titolo. Sia per provare a recuperare punti al Napoli, sia per lasciare indietro l’Inter che è caduta nel derby contro il Milan di domenica scorsa.

Questa falsa partenza di Thiago Motta, però, ha un precedente che i tifosi bianconeri meritano di conoscere. Lo scorso anno, infatti, l’ex centrocampista, ha avuto un rendimento molto simile nelle prime uscite col Bologna. Dopo una sconfitta col Milan all’esordio, un pareggio in casa della Juve e la vittoria sul Cagliari, Motta ha pareggiato per 0-0 tre partite consecutive proprio come quest’anno.

Verona, Napoli e Monza furono le squadre affrontare dai rossoblu lo scorso anno, il tutto tra la quarta e la sesta giornata. Quasi una fotocopia di quanto visto quest’anno tra la terza e la quinta. Dalla partita successiva, vinta sull’Empoli 3-0, il Bologna non ha più perso addirittura fino a novembre, arrivando in Champions League a fine anno, come tutti sappiamo.

I tifosi della Juventus dovranno quindi avere pazienza e sperare che la squadra entri in condizione il prima possibile e apprenda in fretta i dettami tattici di Motta. Una volta che il motore inizierà a muoversi, magari già da domenica prossima proprio in casa del sopracitato Genoa, i bianconeri rappresenteranno una concreta minaccia nella lotta allo Scudetto di quest’anno.