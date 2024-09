Decreto “anti plusvalenze”: Lotito salva anche Juventus… e Roma

Decreto “anti plusvalenze”: la mossa di Claudio Lotito in Parlamento ‘salva’ anche Juventus… e Roma. I dettagli della sua iniziativa

Secondo quanto riportato da ‘Calcio e Finanza’, un nuovo emendamento potrebbe mettere in discussione le inchieste penali sulle plusvalenze nel mondo del calcio, almeno per la parte dei cosiddetti reati tributari. Si muove in Parlamento il presidente della Lazio, Claudio Lotito.

Il gruppo parlamentare del patron del club biancoceleste ha presentato un emendamento, ancora sub iudice, che potrebbe mettere in discussione le inchieste penali sulle plusvalenze nel calcio. Come rivelato da ‘Il Fatto Quotidiano’, si tratterebbe di una proposta di modifica al decreto legge “Omnibus” che ‘blinderebbe’ anche le casse della Roma, in primis, e di altri club rivali della Lazio come il Napoli e la Juventus, oltre ovviamente alla società di Lotito.

L’emendamento a firma del senatore di Forza Italia, Dario Damiani, propone che “nell’ipotesi in cui, in sede di giustizia tributaria, si formi il giudicato dell’inesistenza della pretesa erariale, la sentenza ha efficacia anche nel procedimento penale”. In sintesi, come spiegato da ‘Calcio e Finanza’, se al termine di un processo tributario arriva l’assoluzione, questa vale automaticamente anche per l’eventuale processo penale parallelo.

Reati fiscali, la mossa di Lotito può ‘salvare’ anche Juventus e Roma: i dettagli

L’emendamento riguarda ovviamente solo i reati tributari (dichiarazioni infedeli e omessi versamenti): sono infatti esclusi i reati fraudolenti come frode, false fatture e falso in bilancio.

Al momento gli emendamenti sono stati accantonati ed in corso di approfondimento. Il Governo ha chiesto il ritiro, ma i proponenti li hanno lasciati in stand-by, mostrando comunque interesse ad andare fino in fondo. Un esempio di applicazione pratica dell’emendamento riguarda l’inchiesta sulle presunte plusvalenze fittizie della Roma, o il caso Osimhen-Napoli, ma anche l’inchiesta sui presunti acquisti gonfiati da parte della Lazio di giocatori della Salernitana. Lotito vuole andare fino in fondo in Parlamento.