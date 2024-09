Milan, non solo calciomercato e Fonseca: accordo triennale

Il Milan impegnato su vari fronti, in campo e sul calciomercato ma non solo: il nuovo accordo che riguarda il club

Sono stati giorni molto delicati, in questo avvio di stagione, per il Milan, con il futuro di Fonseca costantemente sotto i riflettori. L’ambiente rossonero, dopo la vittoria nel derby contro l’Inter, ha trovato un po’ di respiro. Il tecnico portoghese sembra aver puntellato la sua panchina. E ora il club può guardarsi attorno con rinnovata attenzione, non soltanto nell’ottica dei risultati del campo o delle notizie di calciomercato.

Era stato chiaro, del resto, nei giorni scorsi, proprio in prossimità del derby, il numero uno del Diavolo e di Red Bird. Gerry Cardinale aveva parlato espressamente di obiettivi a 360 gradi da raggiungere, per far sì di far crescere il brand societario in maniera intelligente, non vincolata solo ai risultati del campo. Una mission particolare, di sicuro, dove c’è l’ambizione di ottenere grandi trionfi sportivi ma anche guardare al futuro promuovendo il club in tutte le direzioni. Facendo sì di rivitalizzare anche il brand del calcio italiano, così in difficoltà negli ultimi tempi.

Le ultime notizie legate al Milan parlano di un accordo piuttosto significativo, che potrebbe portare lustro alla causa rossonera e anche guadagni piuttosto importanti. Un nuovo contratto triennale che attira l’attenzione seguendo quello che è un nuovo trend.

Milan, accordo di sponsorizzazione turistica con il governo del Congo: i dettagli

Negli ultimi tempi, infatti, hanno preso piede, nel mondo del calcio, gli accordi di sponsorizzazione turistica. E stando a quanto riportato dal ‘Financial Times’, il Milan sarebbe in trattativa per siglare un accordo triennale con la Repubblica Democratica del Congo.

Non sono note le cifre, ma l’intesa dovrebbe prevedere un incasso multimilionario a favore del Diavolo, per sponsorizzare per l’appunto il turismo nel paese africano. In Congo, al momento, c’è una brutale guerra civile, ma il paese offre scenari turistici, risorse naturali e una biodiversità da preservare e pubblicizzare adeguatamente. L’accordo dovrebbe prevedere striscioni appositi da mostrare a San Siro e un logo ‘Visit Congo‘ sulle magliette.