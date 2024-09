Inter, allarme Frattesi: “Può giocare dovunque”

Si torna a parlare, in chiave Inter, di Davide Frattesi e del suo futuro: gli scenari su una possibile partenza del centrocampista

Tra titolari e panchinari, l’Inter può certamente contare su una rosa particolarmente completa, come forse nessuno nel nostro campionato. Ancor di più dopo il recente mercato estivo, in cui i nerazzurri sono riusciti a blindare tutti i big senza cederne alcuno e incrementando la qualità delle riserve a disposizione. Il che può essere per certi versi un’arma a doppio taglio, per la difficoltà di fornire spazio adeguato a tutti i calciatori presenti.

Uno dei profili che viene maggiormente toccato da questo discorso è senza dubbio Davide Frattesi. Il centrocampista classe 1999, 25 anni appena compiuti, si è affermato come uno dei migliori centrocampisti nostrani, capace di colpire spesso e volentieri con i suoi inserimenti, al punto da mettere insieme finora, in Nazionale, numeri quasi da attaccante. Ma le cose all’Inter stanno andando diversamente.

Lo scorso anno, in nerazzurro, è stato prezioso con alcuni gol da subentrato, ma il giocatore avrebbe voluto trovare comunque più spazio. Come reclamato dal suo agente alla fine della stagione e non a caso c’erano stati diversi rumours di mercato relativi a una possibile cessione. Cui però l’Inter si è opposta, asserendo di voler puntare con decisione su Frattesi. Che però fatica ugualmente a ritagliarsi minuti nella formazione titolare. E a questo punto, per il futuro, l’Inter potrebbe riconsiderare l’ipotesi di una cessione, per incassare 35-40 milioni che farebbero comodo.

Carnevali ‘avverte’ l’Inter: il futuro di Frattesi in bilico

Il tutto trova sponda nelle dichiarazioni di Giovanni Carnevali, amministratore delegato del Sassuolo, che Frattesi lo conosce bene per i trascorsi del centrocampista in neroverde. Dalle frasi del dirigente degli emiliani, emerge un ‘avvertimento’ chiaro all’Inter.

“E’ vero, non è facile trovare spazio nella mediana nutritissima dell’Inter“, ha spiegato, in una lunga intervista concessa al programma ‘Tutti Convocati’ di ‘Radio 24’. “Ma si tratta di un giocatore che potrebbe essere titolare dovunque in Italia e anche in Europa”. Dunque, Frattesi, chiuso da Calhanoglu, Mkhitaryan e Barella, potrebbe essere davvero tentato di andare altrove. Gli acquirenti potenziali, del resto, non mancherebbero di certo.