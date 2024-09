Conte, il tabù allarma i tifosi del Napoli: spunta un dato preoccupante

Antonio Conte ha un tabù che vuole battere e che tiene in allarme i tifosi del Napoli: spunta un dato preoccupante

Si avvicina a grandi passi la sfida di Coppa Italia del Napoli contro il Palermo in programma questa sera al Maradona. Gli azzurri sono reduci da 4 risultati utili consecutivi con le tre vittorie su Bologna, Parma e Cagliari ed il pareggio preziosissimo in casa della Juventus. Per mantenere la continuità, la squadra di Antonio Conte dovrà fare risultato anche contro i rosanero nei sedicesimi di finale.

Un’occasione per vedere in campo anche le seconde linee e dei debuttanti come Rafa Marin. Il tecnico leccese vuole risposte dai giocatori che hanno avuto meno minutaggio fin qui o che sono sempre subentrati come David Neres, autore di 3 assist nelle sue prime tre partite in maglia azzurra. Proseguire nel torneo è fondamentale, anche perché senza Europa, quello della Coppa Italia è l’unico impegno extra Serie A del Napoli in stagione.

Antonio Conte ed il tabù da sconfiggere: il dato allarma

Proprio la Coppa Italia, però, ha da sempre rappresentato una bestia nera per l’attuale allenatore dei partenopei. Nonostante Conte sia stato un vincete nei suoi anni italiani, con gli scudetti vinti sia con la Juventus, che con l’Inter, la coppa nazionale non è mai stata amica al tecnico pugliese. I suoi precedenti negli anni, infatti, sono negativi.

Conte ha raggiunto la prima ed unica finale di Coppa Italia della sua carriera alla prima stagione sulla panchina della Juventus. Ironia della sorte i bianconeri persero proprio contro il Napoli, sotto i gol di Hamsik e Cavani. Era il 2011-12 e da allora il leccese non ha mai più raggiunto l’atto finale della competizione. L’anno successivo si fermò in semifinale contro la Lazio, che vinse poi il trofeo con lo storico gol di Lulic nel derby contro la Roma.

Nell’ultima stagione alla Juventus, invece, si fermò addirittura ai quarti contro la Roma, che venne poi eliminata dal Napoli vincitore della competizione nella nefasta giornata che portò alla morte di Ciro Esposito. Non è andata particolarmente bene con l’Inter, dove Conte si è fermato per due volte in semifinale. Il primo anno ancora contro il Napoli, che vinse anche quell’edizione contro la Juve. Mentre al secondo anno fu la Juventus a battere i nerazzurri e poi a trionfare in finale contro l’Atalanta.

Un tabù che Conte vorrà sicuramente battere proprio con il Napoli, che ora è tutto suo. Gli azzurri, senza ulteriori impegni europei, avranno grandi chance di portare avanti un percorso convincente in coppa, a partire proprio da questa sera contro il Palermo al Maradona.