Vlahovic come Chiesa: è già pronto il piano per l’addio alla Juventus

Dusan Vlahovic può lasciare la Juventus la prossima estate: cessione come Chiesa, è già pronto il piano per l’addio con lo sconto

Due gol e tante critiche. Dusan Vlahovic continua a far discutere: il numero 9 della Juventus è reduce da qualche prestazione opaca, con la sostituzione a fine primo tempo della sfida con il Napoli che ha incendiato il dibattito sulla sua capacità di adattarsi al gioco voluto da Thiago Motta.

Una situazione che, unita a quella relativa al rinnovo di contratto, rende tutt’altro che impossibile l’ipotesi di un addio a fine stagione. Il serbo ha, infatti, il contratto in scadenza nel 2026 e un ingaggio decisamente non in linea con il nuovo corso bianconero. Per questo Giuntoli da tempo sta cercando di arrivare ad un accordo per un prolungamento con abbassamento dello stipendio, intesa che però al momento non sembra vicina.

Così, se non dovessero esserci novità prima dell’estate, a fine stagione arriverà il momento del dentro o fuori: rinnovo, ovviamente venendosi incontro con la società, oppure cessione per evitare poi il rischio di un addio a parametro zero 12 mesi più tardi. Un po’ la situazione vissuta quest’estate da Federico Chiesa e proprio come l’esterno, approdato al Liverpool, anche Vlahovic potrebbe finire in Premier League: il piano è già pronto.

Calciomercato Juventus, Vlahovic all’Arsenal: si punta al Chiesa bis

È l’Arsenal di Arteta la squadra che segue con particolare interesse la vicenda Vlahovic. Come riferisce ‘teamtalk.com’, il serbo è uno degli obiettivo del manager spagnolo per la prossima stagione.

L’idea dei Gunners è di rinforzare in maniera consistente l’attacco e Vlahovic piace non da oggi alla società londinese. In particolare il club britannico vede di buon occhio un’operazione alla Chiesa, quindi un arrivo dell’attuale numero 9 bianconero con un esborso economico decisamente inferiore rispetto al valore del giocatore. Il piano dell’Arsenal è di sfruttare la situazione contrattuale di Vlahovic per ottenere un sensibile sconto dalla Juventus e regalare così l’attaccante ad Arteta.

Una pista da monitorare e sulla quale incideranno anche le prestazioni del serbo nella stagione in corso. Un Vlahovic che torna a segnare con continuità potrebbe spingere la Juventus a fare di tutto per blindarlo, mandando all’aria i piani dell’Arsenal. Al contrario, dovesse continuare il periodo di digiuno, ecco che l’addio diventerebbe più probabile, così come diventerebbe più facile strappare anche uno sconto ai bianconeri.