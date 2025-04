Napoli-Torino, problemi nel riscaldamento per Ricci: ecco cos’è successo

Problemi nel riscaldamento per il capitano Samuele Ricci: ecco che cos’è successo durante Napoli-Torino

Atmosfera caldissima al Diego Armando Maradona per una partita che vale più dei tre punti per i padroni di casa. Il Napoli ospita il Torino con uno stadio gremito, festeggiante e in ansia dopo la sconfitta dell’Inter.

Durante il riscaldamento, Samuele Ricci, osservato speciale del match, ha avuto problemi fisici. Paolo Vanoli è stato costretto al cambio negli spogliatoi, a pochi minuti dall’ingresso in campo. Dunque, cambio anche di fascia da capitano. Ricci ha lasciato l’incarico a Linetty di guidare la squadra granata per la trasferta napoletana. In campo va Adrien Tameze.

Ricci è uno degli uomini che piacciono a Giovanni Manna. Secondo le ultime indiscrezioni, il club azzurro avrebbe puntato il giovane centrocampo per rinforzare il reparto dell’anno prossimo. Il presidente Cairo, però, ha smentito le voci sul Napoli.