Tudor esalta la vittoria contro il Monza, ma Parma brucia ancora: “Ecco cosa è mancato”

Le dichiarazioni del tecnico bianconero al termine del match contro i brianzoli. Ecco le parole del mister croato

La Juventus di Igor Tudor rialza la testa. A Torino, i bianconeri si sono imposti per 2 a 0 contro il Monza, gettandosi così alle spalle il pesante ko contro il Parma.

La Vecchia Signora ha dunque ripreso il cammino verso la Champions League: “Abbiamo fatto un ottimo primo tempo, ci stava anche un altro gol – afferma subito il mister ai microfoni di Sky Sport -. Poi c’è stato quell’episodio che ha cambiato la gara (l’espulsione di Yildiz, ndr.). Il secondo tempo è stata una battaglia e abbiamo preso questa vittoria con le unghie e la sofferenza. Sono soddisfatto di una vittoria così. Una vittoria che fa capire ai ragazzi che ci può stare la sofferenza. Alla squadra chiedo sempre di essere aggressivi. Vince chi ha più voglia e agonismo. Ci stiamo lavorando dal primo giorno”.

Juventus-Monza, Tudor: “Yildiz ci mancherà, ma ci faremo trovare pronti”

Immancabile arriva una battuta su Kean Yildiz e sull’espulsione, che priverà la Juve di un giocatore davvero importante:

“È un fuoriclasse – prosegue Igor Tudor -, ma troveremo un modo per giocare senza di lui, ci saranno comunque undici giocatori forti. Questi due scontri saranno un’opportunità per farci vedere”.

Igor Tudor dopo il 2 a 0 al Monza però chiede molto di più alla squadra. Il croato non si accontenta: “È una squadra che può e che deve crescere – prosegue il mister bianconero -. Ho rivisto la partita contro il Parma due/tre volte e abbiamo concesso poco, ci era mancato là davanti qualcuno che poteva fare la differenza. Giocare contro il Parma magari è più difficile che giocare come Inter. È molto importante il momento in cui incontro la squadra”.

Arriva un bilancio sulla squadra, che dovrà fare a meno di qualche elemento chiave: “Sono contento, mi spiace per Kenan Yildiz che mancherà così come Gatti, c’è il tendine di Koopmeiners ma dobbiamo concentrarci sul noi e può succedere di tutto”.

Ora la Juventus e Igor Tudor penseranno alle prossime quattro partite. Domenica i bianconeri saranno impegnati sul campo del Bologna. Una settimana dopo Locatelli e compagni voleranno all’Olimpico per la sfida contro la Lazio, prima di tornare a giocare in casa contro l’Udinese. L’ultima partita della stagione, invece, sarà a Venezia.