Quella volta in cui Juric è stato sorpreso a spiare la Roma: l’episodio che fece intervenire la Curva Sud

Quella volta in cui la Curva Sud intervenne in seguito al gesto di Ivan Juric nei confronti della Roma durante un allenamento: ecco cosa successe

Sono ore caldissime in casa Roma per il futuro della panchina giallorossa dopo l’esonero di Daniele De Rossi. La scelta di licenziare l’ex capitano è arrivata dopo un inizio di stagione difficile e appena 4 giornate di campionato giocate. Una decisione che era sì nell’aria, ma che nessuno si aspettava sarebbe arrivata all’improvviso questa mattina, a metà settimana, a quattro giorni dalla partita contro l’Udinese capolista della Serie A.

Immediatamente è iniziato un tamtam di notizie legate al possibile sostituto. Da Allegri a Pioli, passando persino per Tuchel. Il profilo selezionato, però, stando a quanto raccolto anche da Eleonora Trotta, direttrice di Calciomercato.it, è quello di Ivan Juric. L’ex allenatore del Torino è rimasto senza panchina da quando ha lasciato i granata in estate e solamente lo scorso weekend è apparso in diverse tribune di Serie A a godersi le partite (su tutte quella di Bergamo per Atalanta-Fiorentina).

Nonostante l’ottimo lavoro fatto col Toro, il tecnico non ha trovato nessuna destinazione in estate e ha trascorso gli ultimi 2 mesi e mezzo libero, per recuperare energie e osservare quanto avveniva nel nostro campionato. Una Serie A che è partita con non poche sorprese, che ha visto andare discretamente bene anche il suo Torino in avvio e che ha mostrato tutte le fragilità di una Roma che ora starebbe pensando concretamente a lui.

Juric, quella volta che spiò la Roma e il clamoroso caso Diawara: i precedenti con i giallorossi

Ivan Juric arriverebbe a firmare un contratto da 1,8/2 milioni a stagione, a quanto sembra fino al 2025, con un’opzione di rinnovo in caso di qualificazione Champions. Il suo agente è arrivato nella capitale in questi minuti, apparentemente per chiudere definitivamente la trattativa e consentire all’allenatore di poter tornare in panchina il prima possibile in vista della 5a giornata di Serie A.

Non tutti, però, ricorderanno, che Ivan Juric e la Roma hanno un trascorso. Da giocatore ha affrontato i giallorossi 6 volte in carriera con 2 vittorie e 4 sconfitte, mentre come allenatore lo score è impressionante. In 12 precedenti, il croato ha perso 9 partite e ne ha pareggiate 2, con una sola clamorosa vittoria. Era il 19 settembre del 2020, con domani saranno dunque trascorsi 4 anni, dall’incredibile 3-0 a tavolino del suo Verona contro i giallorossi di Fonseca.

La gara si chiuse sul pari, ma l’allenatore capitolino schierò Diawara, che era diventato un over 22, ma che non era stato inserito nella “lista dei 25”. Il Giudice Sportivo ritenne quindi necessario sanzionare la Roma con la sconfitta a tavolino. Sul campo, dunque, Juric non ha mai battuto la Roma da allenatore e forse anche per questo, lo scorso anno, provò a spiare gli allenamenti di De Rossi.

Era il febbraio del 2024 e un collaboratore di Juric fu beccato a spiare gli allenamenti di Daniele De Rossi, prima di essere fermato addirittura dalla polizia. Per via di quell’episodio, durante Roma-Torino, appunto, la Curva Sud espose uno stendardo raffigurante un uomo con un binocolo e la scritta: “Orecchio spione”. De Rossi vinse quella partita per 3-2, ma il destino ha voluto che fosse proprio Juric a prendere il suo posto, con ogni probabilità, dopo il suo esonero.