Esonero De Rossi: da Allegri al retroscena su Pioli, la Roma sceglie il nuovo allenatore

La Roma ha esonerato Daniele De Rossi ed ora è a caccia del sostituto: da Allegri a Juric, i possibili candidati alla panchina giallorossa

Tre punti in quattro partite, troppo pochi per i Friedkin: l’arrivo nella Capitale del presidente giallorosso ha provocato un vero e proprio terremoto. Daniele De Rossi non è più l’allenatore della Roma, la società giallorossa ha deciso di esonerarlo “per poter riprendere prontamente il percorso auspicato, in un momento in cui la stagione è ancora al suo inizio”.

Per farlo servirà non sbagliare la scelta del nuovo allenatore e la società si sta già muovendo per individuare il nome giusto tra quelli liberi. Ma chi sono i tecnici attualmente senza panchina e che potrebbero fare al caso dei capitolini? Uno dei nomi è quello di Massimiliano Allegri: dopo essere stato mandato via dalla Juventus lo scorso maggio, ha interrotto anche il contratto con la società bianconera ed è ora alla ricerca di un nuovo progetto per ripartire.

Il suo nome è stato accostato anche al Milan, in caso di esonero di Fonseca, ed al momento non sembra tra quelli in pole per la panchina capitolina. Allegri, ma non soltanto lui. Restando in Italia, c’è stato un contatto anche con Stefano Pioli che ha un accordo con l’Al Nassr, ma non ha ancora firmato con gli arabi.

La Roma sceglie il nuovo allenatore: tutti i tecnici liberi

Da non scartare la candidatura di Ivan Juric, reduce dall’esperienza al Torino: anche per lui c’è stato un sondaggio e dalla sua ha il vantaggio di giocare con la difesa a tre. Libero è Igor Tudor, idea anche per il Bologna e la Fiorentina nel caso Italiano e Palladino non riuscissero a risollevarsi.

All’estero, invece, non mancano profili interessanti. Tra gli allenatori senza panchina c’è, ad esempio, Thomas Tuchel, reduce dall’esperienza al Bayern Monaco, o Joaquin Low, libero dopo aver lasciato al Germania. Altri nomi portano a Graham Potter, che non allena dall’aprile 2023 quando è stato esonerato dal Chelsea, e Xavi che in estate è stato mandato via dal Barcellona.

Un elenco lungo che comprende anche Edin Terzic, ex Borussia Dortmund, e un altro ex Lazio come Sergio Conceicao. La scelta arriverà comunque a breve: la Roma cerca il nome giusto per ripartire.