De Rossi esonerato, mai nessuno così presto nella storia della Roma: il triste record

Daniele De Rossi è stato esonerato dalla Roma, mai nessun allenatore era stato licenziato dopo così poche giornate nella storia del club: il triste record

Quasi come un fulmine a ciel sereno, è arrivata questa mattina la notizia dell’esonero di Daniele De Rossi da parte della Roma. Dopo un inizio di campionato complicatissimo con appena 3 punti in 4 partite, la dirigenza dei Friedkin ha deciso di accompagnare alla porta l’ex capitano giallorosso. Pareggi con il Cagliari, la Juventus e per ultimo quello con il Genoa, intervallati dalla sconfitta casalinga contro l’Empoli.

Una partenza che non ha per nulla convinto la dirigenza della Roma, che ha deciso di chiudere il rapporto lavorativo con De Rossi prima ancora della partita contro l’Udinese capolista, prevista per il prossimo 22 settembre. “L’AS Roma comunica di aver sollevato Daniele De Rossi dall’incarico di allenatore responsabile della Prima Squadra” – si legge nel comunicato -.

“La decisione del Club è adottata nell’interesse della squadra, per poter riprendere prontamente il percorso auspicato, in un momento in cui la stagione è ancora al suo inizio”. Il club ringrazia l’allenatore “per il lavoro svolto in questi mesi con passione e dedizione” e rimanda a successive comunicazioni per il nome del nuovo tecnico“.

De Rossi esonerato dopo appena 4 giornate, nessuno peggio di lui: l’incredibile dato

In attesa di conoscere chi potrà essere il suo sostituto, hanno iniziato a circolare i primi nomi. Da Max Allegri a Ivan Juric, questi sono solo alcuni dei profili momentaneamente liberi che potrebbero sedersi sulla panchina della Roma. Sulle pagine di Calciomercato.it abbiamo approfondito il tema con un focus sui tecnici che avranno la chance di guidare i giallorossi nelle prossime settimane.

Nel pensare al futuro, abbiamo anche voluto analizzare il passato e la situazione legata proprio a De Rossi. Un esonero dopo appena 4 giornate di campionato è oggettivamente estremamente prematuro. In Serie A non è un record assoluto, dato che si sono registrati esoneri anche dopo una singola giornata, ma mai nella storia della Roma si era verificato in così poco tempo.

Dopo una ricerca approfondita anche grazie all’ausilio dell’Almanacco Giallorosso, è stato possibile verificare che Daniele De Rossi ha battuto ogni record negativo. Non tenendo in considerazione le dimissioni (Cesare Prandelli nel ritiro estivo nella stagione 2004-2005, Rudolf Voeller nella stessa annata dopo 4 giornate e Luciano Spalletti dopo 2 turni nel 2009/2010), nessuno era mai stato stato esonerato così velocemente.

Il record, fino ad oggi, apparteneva a Janos Baar (esonerato dopo 6 giornate nel 1932-33) e Gustavo Giagnoni (sempre dopo 6 turni nel 1978-79). Da quel momento, non c’era mai stato un licenziamento dopo così pochi turni di campionato. De Rossi, dunque, entra tristemente negli almanacchi di storia per un triste record negativo, che non cancellerà quanto di buono fatto con la Roma, ma che lascerà una brutta macchia nei suoi ricordi.