Frattesi lascia l’Inter: clausola e nuovo centrocampista per Inzaghi

Nuove voci su un possibile addio di Frattesi all’Inter: il Ds Ausilio avrebbe già individuato il profilo in grado di sostituire l’ex centrocampista del Sassuolo

L’Inter ha concluso il suo mercato con l’arrivo del giovane Palacios, profilo scelto dalla dirigenza per la casella di vice Bastoni ma alla fine rimasto fuori dalla lista per la prima fase di Champions League.

Preferito al classe 2003 a sorpresa Buchanan, sempre ai box per infortunio e che tornerà in campo tra ottobre e novembre. Escluso anche Correa in attacco, con l’ex Lazio e Marsiglia che resta fuori dai piani della dirigenza di Viale della Liberazione e che potrebbe dare l’addio ai colori nerazzurri alla riapertura del mercato a gennaio. Figurano nell’elenco di Inzaghi inoltre Taremi e Zielinski, i due pezzi pregiati della campagna trasferimenti estiva e sbarcati a parametro zero ad Appiano Gentile.

Calciomercato Inter, Barrios al posto di Frattesi: ma c’è la clausola da 100 milioni

L’Inter specialmente con Zielinski ha rafforzato ulteriormente il centrocampo, con il polacco ex Napoli prima alternativa ai tre titolarissimi insieme a Davide Frattesi.

Dal canto suo il nazionale azzurro continua a vivere all’ombra di Barella e Mkhitaryan e cerca maggiore spazio nella nuova stagione rispetto allo scorso anno. Già negli ultimi mesi si erano addensati diversi rumors su un eventuale divorzio anticipato tra l’Inter e Frattesi dopo il blitz dell’agente Riso in sede, voci però subito rispedite al mittente dalla società. Se la situazione comunque non dovesse cambiare, Frattesi potrebbe decidere allora di lasciare la ‘Beneamata’ e in questo caso i dirigenti nerazzurri avrebbero già individuato il profilo giusto per sostituirlo.

Nei radar dei campioni d’Italia – stando in Spagna al quotidiano ‘Mundo Deportivo’ – ci sarebbe Pablo Barrios, talentuoso centrocampista dell’Atletico Madrid che viene seguito con particolare attenzione dal Ds Ausilio. Per il 21enne spagnolo ci sarà però un ostacolo importante da superare: la clausola a tripla cifra, ovvero da 100 milioni di euro, inserita nel contratto del giocatore dopo l’ultimo rinnovo fino al 2028.